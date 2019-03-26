Происшествия

Суд продлил арест сенатора АрашуковаВедомости 11:15

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости». Суд также продлил срок следствия в отношении сенатора до 24 июля.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
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