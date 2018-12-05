Происшествия

Суд продлил арест Кокорина на два месяца
Газета.Ru
08:31

5 декабря Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и принял решение продлить срок заключение футболиста под стражей до 8 февраля. Форвард оказался в СИЗО "Бутырка" в октябре, вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым он обвиняется по двум статьям "Побои" и "Хулиганство".
Газета.Ru08:31
Александр Кокорин
Суд избрал слишком суровую меру пресечения для нас. Мы ведь помогали следствию разобраться. Мы нашли недостающих свидетелей происшествия.
— Александр Кокорин, российский футболистОбщественное телевидение России 08:30

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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