Происшествия

Суд продлил арест фигурантов дела Baring Vostok до 14 июляИзвестия 11:21

11 апреля суд решит вопрос о переводе из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Накануне, 9 апреля, на три месяца был продлен арест топ-менеджера фонда француза Филиппа Дельпаля.
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Суд в Москве продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok

РИА Новости11:08

Суд продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok на три месяца

RT на русском11:22

В банке «Восточный», который фигурирует в деле основателя фонда Baring Vostok Калви, попытались сместить председателя

Эхо Москвы12:02

Суд продлил до 14 июля срок ареста фигурантам дела Baring Vostok

ТАСС11:04

СК попросил смягчить меру пресечения Майклу Калви

Коммерсантъ FM08:58

Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США

Lenta.ru06:24

Трое фигурантов «дела Baring Vostok» останутся под стражей до 14 июля

Интерфакс11:02
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации

Обновлено в 06:26
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
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Происшествия

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В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
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Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35

Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
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Всероссийский театральный марафон едет в Удмуртию из Татарстана

Удмуртия примет символ театрального марафона 3 мая 2019 года на площадке Государственного национального театра от Республики Татарстан.
Обновлено в 02:01
Футбол

Transfermarkt собрал команду U21 из самых дорогих российских талантов

Известный сайт о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt составил символическую сборную U21 из самых дорогих российских талантов.
Обновлено в 11:28
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено в 10:12
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Единоборства

Емельяненко ответил хейтерам

Резиновые изделия номер два вы, — сказал Емельяненко. На счету Емельяненко 35 поединков по правилам ММА и 28 побед.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности

Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

Первый телефон Apple 1993 года показали на видео

Обновлено в 07:01
Авто

Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта

В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Хоккей

ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие

Контрактникам ФСБ запретят покидать РФ без разрешения

Служащие в структурах ФСБ по контракту не смогут выезжать за пределы России без разрешения руководства.
Обновлено в 04:46
Экономика

РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке

Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Снайперы ЮВО получили новые снайперские винтовки

Партию модернизированных крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК-М «Корд-М» калибра 12.7 мм получили подразделения снайперов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), пишет News.ru со ссылкой на Минобороны.
Обновлено в 09:27
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В Кремле подтвердили встречу Путина и Медведчука

В Кремле подтвердили факт встречи российского лидера Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

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Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
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Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
Обновлено в 07:49
Авто

Показаны детали внешности нового Subaru Outback

Компания Subaru показала первое изображение вседорожного универсала Outback следующего поколения.
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Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
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