Происшествия

Суд продлил арест экс-главе Nissan до 11 января
ТАСС
вчера в 21:30

Срок нахождения под стражей бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в тюрьме предварительного заключения в Токио продлен до 11 января 2019 года. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.
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Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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