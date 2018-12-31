Происшествия
Суд продлил арест экс-главе Nissan до 11 января
Суд продлил арест экс-главе Nissan до 11 январяТАССвчера в 21:30
Срок нахождения под стражей бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в тюрьме предварительного заключения в Токио продлен до 11 января 2019 года. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.
ТАССвчера в 21:30
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске
Обновлено в 06:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован
Обновлено в 04:17
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В Москве неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:56
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Локализован крупный пожар в Московской области
Локализован пожар на складе бывшей ткацкой фабрики в Орехово-Зуево, Московской области.
Обновлено в 04:16
Происшествия
На Филиппинах произошел взрыв у торгового центра
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Самаре более 8 тыс. человек остались без тепла
В Самаре свыше 8 тыс. человек остались без тепла в понедельник, 31 декабря, из-за аварии на теплопроводе.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Суд отклонил жалобу обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских
Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию на продление ареста экс-полицейским Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву по делу об изнасиловании дознавателя.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Под Саратовом в ДТП погибли два человека
Лишенный водительских прав водитель автомобиля, по предварительным данным, выехал на встречную полосу автодороги в Саратовской области, где столкнулся с минивэном, в результате оба водителя погибли, еще три человека пострадали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На Филиппинах из-за ливней и оползней погибли более 30 человек
По меньшей мере 35 человек погибли в результате проливных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман" на Филиппинах, сообщает портал Rappler.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП в Свердловской области
Один человек погиб и еще 11 пострадали в ДТП, произошедшем на трассе Пермь - Екатеринбург в Свердловской области.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
В Петербурге потушили пожар в театре «Балтийский дом»
Рано утром 31 декабря возник серьезный пожар в здании театра «Балтийский дом» в Александровском парке в Петроградском районе города.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Петербурге пьяный дагестанец выстрелил в соседа из ружья
Обновлено в 05:46