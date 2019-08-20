Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии АтамбаеваКоммерсантъ 01:34
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС. Выездное заседание суда прошло в Государственном комитете нацбезопасности республики. Там находится следственный изолятор, в котором содержится господин Атамбаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 19 августа произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Обновлено в 01:11
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях
Согласно идеи проекта, необходимо внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
Обновлено в 02:56
Политика
Путин и Макрон встретились в старинном форте Брегансон
В понедельник, 19 августа, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в форте Брегансон на Лазурном берегу, чтобы провести переговоры, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам
Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Свердловские врачи впервые провели видеобронхоскопию младенцу
Впервые в Свердловской области врачи сделали новорождённому ребёнку видеобронхоскопию.
Обновлено в 03:00
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
Обновлено в 02:49
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Общество
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети
Пользователей изрядно позабавил расположившийся в раковине кот.
Обновлено в 02:02
Футбол
Балотелли рассказал о реакции матери на его переход в «Брешию»
Новичок «Брешии» нападающий Марио Балотелли рассказал, как отреагировала его мама на то, что он подписал контракт с итальянской командой.
Обновлено в 02:27
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Фигурное катание
Мы знали, что ты ангел: фанаты в восторге от нового фото Медведевой
Снимок вызвал восторг у её подписчиков. На фотографии голову Медведевой украшает светящийся венок.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Власти Гонконга создадут платформу для диалога с протестующими
Правительство Гонконга создаст платформу для диалога с протестующими в рамках разрешения внутриполитического кризиса.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Американская горная бригада «штурмовала» высоту с развёрнутым флагом США
Отряду, состоявшему из четверых горных пехотинцев, предстояло не просто подняться на отвесную скалу, но и делать это с развёрнутым звёздно-полосатым флагом.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:26