Происшествия

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии АтамбаеваКоммерсантъ 01:34

Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС. Выездное заседание суда прошло в Государственном комитете нацбезопасности республики. Там находится следственный изолятор, в котором содержится господин Атамбаев.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева

Коммерсантъ01:34

Суд Бишкека оставил под арестом Атамбаева - видео

Sputnik Грузия17 августа в 08:31

Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева

РИА Новости01:31

Атамбаеву продлили арест

Газета.Ru01:23

Суд оставил Атамбаева под стражей до 26 октября

ТАСС02:01

Алмазбек Атамбаев. Или кого арестовали киргизские власти в Кой-Таше?

Красная весна17 августа в 13:02

Суд продлил срок ареста Атамбаева

RT на русском01:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:21, Ашберн

Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября

КП - Бишкек02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области

На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 19 августа произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Обновлено в 01:11
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Вторник может стать самым теплым днем в Москве с начала месяца

Обновлено в 02:57
Экономика

Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях

Согласно идеи проекта, необходимо внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
Обновлено в 02:56
Политика

Путин и Макрон встретились в старинном форте Брегансон

В понедельник, 19 августа, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в форте Брегансон на Лазурном берегу, чтобы провести переговоры, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь

В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам

Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Здоровье

Свердловские врачи впервые провели видеобронхоскопию младенцу

Впервые в Свердловской области врачи сделали новорождённому ребёнку видеобронхоскопию.
Обновлено в 03:00
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

Обновлено в 02:49
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Транспорт

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Общество

Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети

Пользователей изрядно позабавил расположившийся в раковине кот.
Обновлено в 02:02
Футбол

Балотелли рассказал о реакции матери на его переход в «Брешию»

Новичок «Брешии» нападающий Марио Балотелли рассказал, как отреагировала его мама на то, что он подписал контракт с итальянской командой.
Обновлено в 02:27
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Футбол

«Барселона» попытается арендовать Неймара с обязательством выкупа

Обновлено в 02:49
Фигурное катание

Мы знали, что ты ангел: фанаты в восторге от нового фото Медведевой

Снимок вызвал восторг у её подписчиков. На фотографии голову Медведевой украшает светящийся венок.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Власти Гонконга создадут платформу для диалога с протестующими

Правительство Гонконга создаст платформу для диалога с протестующими в рамках разрешения внутриполитического кризиса.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Американская горная бригада «штурмовала» высоту с развёрнутым флагом США

Отряду, состоявшему из четверых горных пехотинцев, предстояло не просто подняться на отвесную скалу, но и делать это с развёрнутым звёздно-полосатым флагом.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области

Обновлено в 02:00
Происшествия

В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца

В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Кино

«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой

Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
Штурм резиденции экс-президента КиргизииБольше новостей по теме
Главное