Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии АтамбаеваКоммерсантъ 01:34
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС. Выездное заседание суда прошло в Государственном комитете нацбезопасности республики. Там находится следственный изолятор, в котором содержится господин Атамбаев.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
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Экономика
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Обновлено в 05:11
Происшествия
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В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.
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Футбол
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Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
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