Происшествия

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии АтамбаеваКоммерсантъ 01:34

Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС. Выездное заседание суда прошло в Государственном комитете нацбезопасности республики. Там находится следственный изолятор, в котором содержится господин Атамбаев.
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Суд в Киргизии продлил арест Атамбаеву

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Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября

КП - Бишкек02:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
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