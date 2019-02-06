Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяцаRT на русском 07:41

Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым срок содержания под стражей еще на два месяца до 8 апреля 2019 года.

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца

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