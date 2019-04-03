Суд продлил арест Кокорина и МамаеваВести.Ru 12:23

Народный артист России Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил президент фестиваля "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram. Артист скончался в ночь на среду в Монголии, где находился как турист.

с чего всё началось

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