Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и МамаеваВести.Ru 12:23
Защита настаивала на смягчении меры пресечения, но суд принял сторону следствия и оставил футболистов под стражей до 25 сентября. Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева запланировано на 9 апреля. Оно также пройдет в закрытом режиме.
Читать в источнике
Оценить495
с чего всё началось
Народный артист России Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил президент фестиваля "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram. Артист скончался в ночь на среду в Монголии, где находился как турист.РИА Новости09:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Происшествия
Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге
Обновлено в 13:08
Политика
Росавиация предложила Украине возобновить авиасообщение между странами
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полетов из России предложила Киеву возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 09:26
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко
Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57
Футбол
Гол Мораеса принес «Шахтеру» победу над «Александрией»
"Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.
Обновлено в 11:54
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Политика
КС признал повышение пенсионного возраста конституционным
Оспоренные положения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» «неопределенности не содержат, поскольку Конституция не исключает возможности повышения пенсионного возраста федеральным законом», говорится в определении КС.
Обновлено в 10:42
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ
Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован
Обновлено в 12:16
Политика
Евросоюз отказался сдвигать Brexit
В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.
Обновлено в 09:45
Спорт
Роднина призвала повысить зарплаты тренерам
По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Финансы
Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублей
Минфин на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продал бумаг на 83,051 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море
Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.
Обновлено в 12:39
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:51
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено в 13:03
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Кино
«Мстители: Финал» побил рекорд по продажам билетов за первый час
Обновлено вчера в 11:03
Транспорт
Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.
Обновлено в 10:25
Баскетбол
Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира
Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Путин и Токаев провели пресс-конференцию по итогам переговоров
3 апреля в Москве состоялись первые переговоры Владимира Путина и нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Обновлено в 10:26
Политика
Трамп перепутал страну рождения своего отца
Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Энергетика
В бочку подлили хороших новостей
Во вторник агентство Reuters опубликовало заявление спецпосланника США по Ирану Брайана Хука о том, что три из восьми стран, которым предоставили исключение из иранских санкций, уже снизили импорт иранской нефти до нуля.
Обновлено в 12:53