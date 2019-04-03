Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и МамаеваРИА Новости 12:11
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО без малого полгода.
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Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
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Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась пикантным фото
View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
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Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
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Авто
«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:31
Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
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Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Истребители НАТО полетали с российскими самолетами
Обновлено в 17:35
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Экономика
Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей
Греф не впервые покупает облигации Сбербанка.
Обновлено в 12:49
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено в 18:34
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
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Обновлено в 15:23
Авто
Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Как стало известно журналистам «АвтоВзгляда», которые ссылаются на собственные источники, серийный Renault Arkana представят в Москве 11 апреля.
Обновлено в 12:04
Кино
В сети появился первый полный трейлер фильма «Джокер»
Обновлено в 10:08
Общество
Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов
Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Политика
Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными
Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 18:55
Теннис
Фильм о Серене Уильямс номинирован на три премии Sports Emmy Awards
Документальный сериал HBO «Быть Сереной», посвящённый американской теннисистке Серене Уильямс, претендует на премию Sports Emmy Awards в трёх номинациях – лучший документальный фильм о спорте, лучшее музыкальное сопровождение и лучшая операторская работа, сообщает Tennis Panorama.
Обновлено в 17:27
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева
Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено в 13:49
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Политика
Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко
В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
Обновлено в 09:15
Политика
Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения
Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.
Обновлено в 18:55
Космос
Запуск грузовика «Прогресс МС-11» к МКС пройдет по сверхкороткой схеме
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с космическим кораблем «Прогресс МС-11» на космодроме Байконур 4 апреля.
Обновлено в 19:22