Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и МамаеваРИА Новости 12:11
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО без малого полгода.
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Политика
Мэй и Корбин согласовали план действий для осуществления Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин 3 апреля в ходе переговоров относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза проявили гибкость и согласовали дальнейшие действия для поиска путей осуществления Brexit.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.
Обновлено в 08:32
Авто
McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer
Впервые о появлении новой модели типа Gran Tourer заявил Майк Флевитт в рамках Женевского автосалона, прошедшего в марте этого года.
Обновлено в 09:52
Политика
Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на требования, которые выдвинула команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 09:22
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о регулировании цен на бензин
Госдума не приняла в первом чтении два проекта закона, предлагавших ввести в России госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Бавария» и «Хайденхайм» забили девять голов на двоих
«Бавария» разгромила «Хайденхайм» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Германии.
Обновлено в 14:35
Политика
Путин приехал на завод Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Владимир Путин прибыл на завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на российском лимузине Aurus.
Обновлено в 09:24
Энергетика
ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане
ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Интернет
Данные пользователей Facebook найдены в публичном доступе
Исследователи, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили, что информация о пользователях Facebook размещена публично на серверах Amazon, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:56
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, за что ее чаще всего критикуют хейтеры
Пару минут назад Ксения опубликовала в своем микроблоге в Instagram список наиболее часто встречающихся негативных комментариев в ее адрес, тем самым высмеяв своих хейтеров.
Обновлено в 05:31
Авто
Обновленный кроссовер Volvo XC90 подорожал в РФ
Дилеры компании Volvo объявили в РФ о старте приёма заказов на кроссовер Volvo XC90. Машина прошла обновление, она стала дороже.
Обновлено в 11:20
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Игры
Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store
Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.
Обновлено 01 апреля в 14:40
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Путешествия
Страховщики назвали самые опасные страны для россиян
"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено в 12:40
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов
"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Происшествия
Из-за ревности школьницы из Подмосковья жестоко избили сверстницу
На почве ревности группа 13-14-летних школьниц жестоко избила свою сверстницу в Подмосковье.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Здоровье
В известной гимназии на Ямале детей отправляют к врачам из-за учителя, больного туберкулезом
«Зимой этого года выяснилось, что он болен туберкулёзом, и теперь всем учащимся школы нужно пройти срочное внеплановое обследование в тубдиспансере», — сообщил источник.
Обновлено в 10:34
Экономика
Россиян обложат новыми налогами
Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс РФ. По крайней мере, с такой законодательной инициативой выступил Минфин.
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о своем романе с олигархом Керимовым
Экс-прима Большого театра поведала в откровенном интервью Ксении Собчак о своих отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым, с которым балерина жила в период пика своей славы.
Обновлено в 10:38