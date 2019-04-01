Общество
Суд продлил Серебренникову домашний арест на три месяцаКоммерсантъ 02:45
Прокурор просил продлить срок содержания под домашним арестом до 4 июля для господина Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.
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Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
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Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении
Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
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Обновлено в 06:13
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Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Тимошенко считает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но не будет обжаловать в суде результаты голосования.
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Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
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Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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