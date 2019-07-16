Футбол
Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупцииГазета.Ru 02:03
Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу прокомментировал слова нападающего национальной команды Лионеля Месси, обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
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Футбол
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