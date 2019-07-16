Футбол

Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупцииГазета.Ru 02:03

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу прокомментировал слова нападающего национальной команды Лионеля Месси, обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
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Спортивный арбитражный суд Аргентины посоветовал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

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Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси извиниться за критику КОНМЕБОЛ

Sportbox.RU03:22

В Аргентине призвали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

RT на русском02:36

Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси извиниться за критику КОНМЕБОЛ

Матч ТВ03:22

Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции

Газета.Ru02:03

Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

Чемпионат01:34

Вратарь сборной Чили жёстко ответил Месси на критику арбитров Кубка Америки

Soccer.ru14 июля в 07:17
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