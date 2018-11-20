Тверской суд Москвы оставил без изменений решение о наложении многомиллионного штрафа на журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

с чего всё началось

Тверской суд Москвы признал законным штраф в размере 22,25 млн руб. в отношении журнала The New Times за несвоевременную передачу информации об иностранных источниках финансирования издания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

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