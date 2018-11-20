Общество
Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей
Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублейКоммерсантъ05:08
Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости». Ранее суд также подтвердил штраф главреду издания Евгении Альбац в размере 30 тыс. руб.
Коммерсантъ05:08
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Общество
Почему в России хотят обязать неработающих платить страховые взносы
В Государственной думе предложили обязать неработающих граждан платить взносы в социальные фонды — пенсионный, медицинского и социального страхования.
Обновлено в 10:35
Транспорт
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.
Обновлено в 09:50
Общество
В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой
Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен". Сбой зафиксирован примерно в 16:00 мск.
Обновлено в 10:34
Общество
Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
Обновлено в 10:36
Общество
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Обновлено в 10:32
Общество
ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием
Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Обновлено в 10:38
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:20
Транспорт
Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей
Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.
Обновлено в 10:15
Общество
Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном
Обновлено в 10:24
Здоровье
Скворцова: Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу
Минздрав РФ не предлагал вводить акцизы на колбасу и другие мясные изделия, включая сосиски и бекон.
Обновлено в 10:06
Общество
В Москве три ресторана Starlite Diner закрыли из-за гепатита А
В Москве закрыли три ресторана сети Starlite Diner после восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей.
Обновлено в 10:30
Общество
Квартиру-кабинет Максима Горького в Петербурге выставили на продажу
Квартира-кабинет под номером 8, в которой работал Максим Горький, в доме на Кронверкском проспекте, 23 в Санкт-Петербурге, выставлена на продажу за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 10:18
Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 09:24
Общество
Жителям Тверской области заплатят за переход на цифровое ТВ
Первые итоги перехода региона на телевизионное вещание в цифровом формате, которое было запущено здесь вместе со вторым мультиплексом 9 ноября, подвели в Твери на заседании областного правительства.
Обновлено в 10:31
Общество
Собянин пообещал снести два долгостроя «по просьбе москвичей»
Власти Москвы снесут два долгостроя — двухэтажные нежилые здания на Можайском шоссе, вл. 41, и Шипиловской улице, 25, корп. 2, а на их месте благоустроят территорию.
Обновлено в 09:45