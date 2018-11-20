Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости». Ранее суд также подтвердил штраф главреду издания Евгении Альбац в размере 30 тыс. руб.

Общество Общество Почему в России хотят обязать неработающих платить страховые взносы В Государственной думе предложили обязать неработающих граждан платить взносы в социальные фонды — пенсионный, медицинского и социального страхования.

Транспорт Транспорт В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.

Общество Общество В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен". Сбой зафиксирован примерно в 16:00 мск.

Общество Общество Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.

Общество Общество ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.

Религия Религия Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Транспорт Транспорт Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.

Общество Общество Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном

Здоровье Здоровье Скворцова: Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу Минздрав РФ не предлагал вводить акцизы на колбасу и другие мясные изделия, включая сосиски и бекон.

Общество Общество В Москве три ресторана Starlite Diner закрыли из-за гепатита А В Москве закрыли три ресторана сети Starlite Diner после восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей.

Общество Общество Квартиру-кабинет Максима Горького в Петербурге выставили на продажу Квартира-кабинет под номером 8, в которой работал Максим Горький, в доме на Кронверкском проспекте, 23 в Санкт-Петербурге, выставлена на продажу за 11,5 млн рублей.

Общество Общество «Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.

Общество Общество Жителям Тверской области заплатят за переход на цифровое ТВ Первые итоги перехода региона на телевизионное вещание в цифровом формате, которое было запущено здесь вместе со вторым мультиплексом 9 ноября, подвели в Твери на заседании областного правительства.