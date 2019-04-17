Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестомКоммерсантъ 04:54
Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов и признал законным продление на полгода срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО с октября 2018 года.
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Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Экономика
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): российский концерн «Русал» как пособник американцев (Neue Zürcher Zeitung)
Российский алюминиевый гигант «Русал» через три месяца после того, как Вашингтон освободил компанию от санкционных оков, принялся возвращать свой американский бизнес к былому процветанию.
Обновлено в 06:17
Хоккей
Кучеров и Малкин были вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг
Экс-участница коллектива «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг. Певица в 34 года воспитывает двоих детей.
Обновлено в 01:35
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Парламент Крыма выделил 100 миллионов рублей на Ялтинский форум
Госсовет Крыма утвердил изменения в бюджете республики, увеличив доходную и расходную части и выделив 100 миллионов рублей на проведение Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 20 апреля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Кино
Вышел новый трейлер «Мстителей: Финал»
Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Apple и Qualcomm помирились друг с другом
Apple и Qualcomm помирились друг с другом После многолетних патентных споров и судов по всему миру компании Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили во вторник о примирении.
Обновлено в 05:53
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Экономика
Правительство разрабатывает законопроект о выплатах многодетным семьям
Российское правительство приступило к разработке поправок в законодательство, предусматривающих единовременные выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, а также предоставление льготной ипотеки на покупку новостроек, заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой.
Обновлено в 07:02
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика
Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации
В Кремле ничего не знают о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Общество
Ginza вложит 1,7 млрд рублей в новое пространство у Таврического сада
Международный ресторанный холдинг Ginza Project намерен инвестировать 1,7 млрд рублей в создание нового общественного пространства возле Таврического сада.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Авто
Снижение продаж автомобилей в Евросоюзе в марте ускорилось до 3,9%
В 1-м квартале число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС сократилось на 3,3% - до 4,033 млн против 4,172 в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные ACEA.
Обновлено в 04:29
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика
Киев готовится к выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Киевский режим засуетился после того, как появилась информация о выдаче жителям Луганской и Донецкой народных республик паспортов РФ, и теперь угрожает лишить людей украинского гражданства.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Экономика
Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом
Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
Обновлено в 05:02
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Певица Зара получила звание «Самая стильная мама»
На мероприятие собрались множество звезд, но лишь немногие завоевали звания. Певица Зара получила премию «самой стильной мамы».
Обновлено в 04:33
Здоровье
В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма
Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03