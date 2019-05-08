Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и МамаеваURA.Ru 07:39
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вместе с ними по делу проходит брат Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий. Судья еще зачитывает приговор, сообщает «Газета.ру».
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Политика
Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США
Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено вчера в 03:20
Футбол
Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность.
Обновлено в 04:30
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Обновлено в 10:38
Авто
Поклонники Lada сделают «идеальный» Lada Largus
Российские энтузиасты, вдохновившись универсалом LADA Largus, решили разработать собственную «идеальную» модификацию.
Обновлено в 13:00
Общество
В Италии продают сотни домов за один евро
В небольшом итальянском городе Муссомели с населением 11 тысяч человек власти выставили на продажу сотни заброшенных домов.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Медики рассказали о главных причинах развития рака кожи
Медики рассказали о главных причинах, способных вызывать рак кожи у человека. Они также дали свод рекомендаций по защите от заболевания.
Обновлено в 11:56
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Игры
По мотивам Cyberpunk 2077 создадут новую игру
На сегодняшний день компания не раскрывает подробностей о том, какой будет игра, однако известно, что сюжет ее будет связан с Cyberpunk 2077, которую девелоперы CD Projekt RED обещают выпустить во второй половине 2019-го.
Обновлено 06 мая в 05:36
Политика
Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе
В письме, которое глава МИД Украины Павел Климкин направил в ЕС, НАТО, G-7 и «странам-партнерам», глава МИД Украины официально призвал расширить санкции против России «за счет включения в него паспортного кейса», сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Аренда каршеринговой машины обернулась пожаром на КАД
По словам очевидцев, каршеринговая машина начала полыхать на КАД около съезда на Витебский проспект.
Обновлено в 12:35
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Ирина Слуцкая раскрыла истинные причины развода»
11 мая гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая.
Обновлено вчера в 11:11
Кино
Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»
Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось.
Обновлено вчера в 16:48
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Общество
В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны
На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Обошлись без помощи LG. Экраны для Google Pixel 3a и Pixel 3a XL поставляют Samsung и Tianma
Главный редактор известного ресурса XDA Developers Мишал Рахман (Mishaal Rahman) опубликовал сведения о производителях дисплеев, которые используются в новых смартфонах Google Pixel 3a и Pixel 3a XL.
Обновлено в 06:24
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35