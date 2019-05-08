Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колониюМосковский Комсомолец 09:33

Около 16 часов судья вынесла свой вердикт – Кокорин и Мамаев виновны в побоях и хулиганстве. Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.

Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию

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