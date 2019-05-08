Происшествия

Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колониюМосковский Комсомолец 09:33

Около 16 часов судья вынесла свой вердикт – Кокорин и Мамаев виновны в побоях и хулиганстве. Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд над Кокориным и Мамаевым, 8 мая 2019 года. Репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионат15:05

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

Life.ru07:38

Кокорин и Мамаев в день приговора: выглядели свежо, иногда улыбались

Sports.ru10:18

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

РИА Новости07:59

Суд подтвердил отсутствие сговора у компании Мамаева и Кокорина — приговор

РАПСИ08:55

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными

BFM.ru07:46

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными по делу о драках

ТАСС07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Игры

Утечка: новый Ghost Recon называется Breakpoint — он выйдет 7 октября

Если Breakpoint действительно выйдет 4 октября, то, возможно, Watch Dogs 3 «переедет» на первый квартал 2020 года.
Обновлено в 20:00
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Кино

Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне собирается представить новый фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо на Каннском кинофестивале.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Космос

Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта

НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:20
Футбол

Месси ехал в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Как итог, Месси пришлось добираться в аэропорт самостоятельно. Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны" в аэропорту Ливерпуля.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

Обновлено в 12:20
Политика

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Музыка

Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 11:25
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М - источник.
Обновлено в 20:03
Авто

Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

41-летний ведущий Александр Белов впервые стал отцом

Примечательно, что расписались они чуть раньше в Подмосковье. Теперь же 41-летнего Белова вновь поздравляют.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом

На Рогачевском шоссе в Лобне произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом и грузовиком, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Обновлено в 16:21
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Экономика

Минсельхоз предложил сохранить нулевую пошлину на экспорт пшеницы

Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы, говорится в проекте постановления правительства России.
Обновлено в 10:30
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Экономика

Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное