Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колониюМосковский Комсомолец 09:33
Около 16 часов судья вынесла свой вердикт – Кокорин и Мамаев виновны в побоях и хулиганстве. Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
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Игры
Утечка: новый Ghost Recon называется Breakpoint — он выйдет 7 октября
Если Breakpoint действительно выйдет 4 октября, то, возможно, Watch Dogs 3 «переедет» на первый квартал 2020 года.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Кино
Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне собирается представить новый фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо на Каннском кинофестивале.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Космос
Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта
НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:20
Футбол
Месси ехал в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды
Как итог, Месси пришлось добираться в аэропорт самостоятельно. Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны" в аэропорту Ливерпуля.
Обновлено в 16:45
Политика
В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США
Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М - источник.
Обновлено в 20:03
Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
41-летний ведущий Александр Белов впервые стал отцом
Примечательно, что расписались они чуть раньше в Подмосковье. Теперь же 41-летнего Белова вновь поздравляют.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом
На Рогачевском шоссе в Лобне произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом и грузовиком, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Обновлено в 16:21
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Экономика
Минсельхоз предложил сохранить нулевую пошлину на экспорт пшеницы
Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы, говорится в проекте постановления правительства России.
Обновлено в 10:30
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов
Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19