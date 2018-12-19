Происшествия

Суд признал виновным въехавшего в переход в Москве водителя
RT на русском
03:01

Дорогомиловский суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в переход станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судью Галину Таланину.
RT на русском03:01

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Защита водителя, въехавшего в подземный переход в Москве, обратится в Европейский суд

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Бывшего первого вице-президента ВКБ приговорили к четырем годам колонии

Волга Ньюс09:12

Суд огласил приговор водителю, сбившему людей у «Славянского бульвара»

Вечерняя Москва05:51

Въехавший в переход в Москве водитель автобуса получил четыре года колонии

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Защита обжалует приговор въехавшему в переход у метро «Славянский бульвар» водителю автобуса

Агентство Москва06:09

Защита обжалует приговор виновнику ДТП у «Славянского бульвара»

Москва 2407:03
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Происшествия

Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты

Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.
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Происшествия

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Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай.
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Происшествия

В Барнауле после ДТП с автобусом госпитализировали семь человек

После ДТП с автобусом в Барнауле госпитализированы семь человек, двое пострадавших взрослых и двое детей в стационарном лечении не нуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Алтайского края.
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В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество

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В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

В Иркутске суд на два месяца арестовал трех мужчин, подозреваемых в избиении и изнасиловании 44-летней женщины.
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ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе

По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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Происшествия

Японец целый год жил с мертвой женой

В японской префектуре Фукуока 74-летний пенсионер больше года не хоронил жену, которая умерла в октябре 2017 года.
Обновлено в 07:13
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Участник смертельного нападения на антифашиста осужден в Петербурге

В ходе нападения участник группы Александр Шабалин по своей инициативе нанес Качараве смертельные ножевые ранения.
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Происшествия

Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении

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В Альметьевске случился серьезный пожар на складе мебели

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что пожар случился в цехе по производству мебели оптово-розничного склада торгового дома «Агат».
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