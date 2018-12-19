Происшествия

Суд признал виновным въехавшего в переход в Москве водителя
RT на русском
03:01

Дорогомиловский суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в переход станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судью Галину Таланину.
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