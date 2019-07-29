Происшествия

Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обувиРБК 12:30

Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Анастасия Игошина.
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Экс-замглавы ФСИН приговорён к семи годам колонии

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