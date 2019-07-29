Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Анастасия Игошина.

Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви

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