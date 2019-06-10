Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взяткахМосковский Комсомолец 05:58

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
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Суд признал полковника Захарченко виновным во взяточничестве

Интерфакс05:56

Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор Дмитрию Захарченко

Эхо Москвывчера в 17:01

Полковник Захарченко доставлен в суд для вынесения приговора

РЕН ТВ05:49

Приговор полковник-миллиардер Захарченко выслушал с невозмутимым лицом: фото из суда

Московский Комсомолец07:00

Суд признал полковника Захарченко виновным

РИА Новости05:51

Суд признал полковника МВД Захарченко виновным в коррупции

РАПСИ05:55

Полковника Захарченко признали виновным в коррупции

Телеканал 360°05:52
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Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления

Обновлено в 07:38
Политика

Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера

После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне

При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги

Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Москве разгромили редакцию «Сноба»

Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Наука

Названы четыре главные угрозы человечеству

Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в терроризме

На территории нескольких районов Крыма и Севастополя сотрудники ФСБ проводят обыски у предполагаемых участников деятельности террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*.
Обновлено в 02:44
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Политика

Песков прокомментировал дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Политика

YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России

Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись, на которой лидеры бандформирований и экстремистские организации выражают неуважение к российскому гербу.
Обновлено в 07:49
Футбол

Свадьба тренера «Зенита» Семака состоится после матча со «Спартаком»

Обновлено в 05:59
Происшествия

Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции

Обновлено вчера в 13:37
Единоборства

Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Обновлено в 06:52
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Обновлено в 04:56
Футбол

Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер заявил о желании покинуть клуб

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер заявил о желании покинуть клуб этим летом. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 06:42
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина.
Обновлено в 07:45
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
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Дмитрий Викторович Захарченко
Бывший сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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