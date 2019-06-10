Суд признал полковника Захарченко виновным во взяткахМосковский Комсомолец 05:58

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Политика Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Происшествия Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.

Происшествия Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Шоу-бизнес Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.

Происшествия В Москве разгромили редакцию «Сноба» Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.

Политика Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.

Автоспорт Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.

Экономика Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.

Происшествия Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.

Наука Названы четыре главные угрозы человечеству Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.

Происшествия ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в терроризме На территории нескольких районов Крыма и Севастополя сотрудники ФСБ проводят обыски у предполагаемых участников деятельности террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Политика Песков прокомментировал дело журналиста Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.

Политика YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись, на которой лидеры бандформирований и экстремистские организации выражают неуважение к российскому гербу.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Шоу-бизнес Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.

Футбол Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер заявил о желании покинуть клуб Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер заявил о желании покинуть клуб этим летом. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Общество Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.