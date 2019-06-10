Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взяткахМосковский Комсомолец 05:58
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
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Приговор полковник-миллиардер Захарченко выслушал с невозмутимым лицом: фото из суда
Московский Комсомолец07:00
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:55, Ашберн
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