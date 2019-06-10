Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взяткахNews.ru 06:17
Пресненский суд Москвы признал полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в двух эпизодах крупных взяток и действиях, направленных на воспрепятствование правосудию, передаёт корреспондент News.ru.
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Приговор полковник-миллиардер Захарченко выслушал с невозмутимым лицом: фото из суда
Московский Комсомолец07:00
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Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
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Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
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Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
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Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
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Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
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В июле 2017 года «АвтоВАЗ» выпустил LADA Vesta CNG — первый битопливный автомобиль LADA, использующий сразу два топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин.
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Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми
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Политика
Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары.
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Обновлено в 08:10
Происшествия
РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову
РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Технологии
МТС вложит 20 миллиардов рублей в сеть 5G в Москве
Приоритетными направлениями работы станет реализация в Москве решений в сфере умного города и транспорта, развитие технологии интернета вещей, в том числе на базе сети NB-IoT и интеграционной платформы интернета вещей МТС, а также создание цифровых бизнес-решений на основе виртуальной и дополненной реальности.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Скоро выйдет 5G-смартфон Nokia 8.2
Сообщает, что HMD Global в ближайшее время должна презентовать новый смартфон под брендом Nokia.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Экономика
Товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала года
Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами сократился на 14,5% с января по май 2019 года.
Обновлено в 05:18
Происшествия
«Смотрящий» по Геленджику задержан сотрудниками ФСБ
Обновлено в 07:44
Авто
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Обновлено в 07:14
Общество
Уровнем жизни удовлетворены почти 50% жителей РФ
Социальное самочувствие жителей России улучшились. Уровнем своей жизни довольны 49% граждан, об обратном заявили 28%.
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Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Энергетика
Власти Югры рассказали о пользе «цифровых двойников» месторождений
Внедряющиеся в Ханты-Мансийском автономном округе "цифровые двойники" месторождений, вычисляющие оптимальные режимы работы объектов ТЭК, позволят повысить эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти в регионе, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца
Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
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Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
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Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC
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Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
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Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
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Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39