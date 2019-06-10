Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взяткахNews.ru 06:17

Пресненский суд Москвы признал полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в двух эпизодах крупных взяток и действиях, направленных на воспрепятствование правосудию, передаёт корреспондент News.ru.
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Захарченко лишили воинского звания и медалей

Телеканал 360°09:03

Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор Дмитрию Захарченко

Эхо Москвывчера в 17:01

Полковник Захарченко доставлен в суд для вынесения приговора

РЕН ТВ05:49

Приговор полковник-миллиардер Захарченко выслушал с невозмутимым лицом: фото из суда

Московский Комсомолец07:00

Суд признал полковника Захарченко виновным

РИА Новости05:51

Суд признал полковника МВД Захарченко виновным в коррупции

РАПСИ05:55

Суд признал полковника Захарченко виновным во взяточничестве

Интерфакс05:56
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Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

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Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Авто

«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане

В июле 2017 года «АвтоВАЗ» выпустил LADA Vesta CNG — первый битопливный автомобиль LADA, использующий сразу два топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин.
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Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми

Обновлено в 09:13
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Политика

Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары.
Обновлено в 09:18
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Обновлено в 08:08
Теннис

Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе

Обновлено в 08:10
Происшествия

РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову

РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Технологии

МТС вложит 20 миллиардов рублей в сеть 5G в Москве

Приоритетными направлениями работы станет реализация в Москве решений в сфере умного города и транспорта, развитие технологии интернета вещей, в том числе на базе сети NB-IoT и интеграционной платформы интернета вещей МТС, а также создание цифровых бизнес-решений на основе виртуальной и дополненной реальности.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Скоро выйдет 5G-смартфон Nokia 8.2

Сообщает, что HMD Global в ближайшее время должна презентовать новый смартфон под брендом Nokia.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Экономика

Товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала года

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами сократился на 14,5% с января по май 2019 года.
Обновлено в 05:18
Происшествия

«Смотрящий» по Геленджику задержан сотрудниками ФСБ

Обновлено в 07:44
Авто

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault

Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Общество

Уровнем жизни удовлетворены почти 50% жителей РФ

Социальное самочувствие жителей России улучшились. Уровнем своей жизни довольны 49% граждан, об обратном заявили 28%.
Обновлено в 04:06
Политика

Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах в Казахстане

Обновлено в 06:48
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Энергетика

Власти Югры рассказали о пользе «цифровых двойников» месторождений

Внедряющиеся в Ханты-Мансийском автономном округе "цифровые двойники" месторождений, вычисляющие оптимальные режимы работы объектов ТЭК, позволят повысить эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти в регионе, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC

Обновлено в 07:56
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
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В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
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Дмитрий Викторович Захарченко
Бывший сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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