Экономика

Суд признал обоснованным заявление о банкротстве группы «Эксперт»Коммерсантъ 05:04

Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление Транскапиталбанка о признании банкротом группы «Эксперт». В определении суда от 23 июля указано, что в отношении должника введена процедура наблюдения, долг перед банком в размере 54,9 млн руб. включен в реестр кредиторов.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке
 дела на сайте суда.
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