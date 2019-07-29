с чего всё началось

Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление Транскапиталбанка о признании банкротом группы «Эксперт». В определении суда от 23 июля указано, что в отношении должника введена процедура наблюдения, долг перед банком в размере 54,9 млн руб. включен в реестр кредиторов.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Общество Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными ведомствами пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров, чтобы снизить угрозу их перехода на населенные пункты, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма По словам Корниевича, Украина может стать инициатором создания международной площадки для переговоров по Крыму.

Политика Глава офиса Зеленского: Кличко признал, что не контролирует Киевсовет Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.

Политика Поклонская может стать зампредом международного комитета Госдумы Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий ранее поделился мнением, что Наталья Поклонская после перехода в комитет будет эффективно работать на международных парламентских площадках.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Происшествия Третий за день пассажир упал на пути в московском метро Судьба упавшего человека не уточняется. Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.

Общество Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове Как сообщает ТАСС, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта "Гагарин" в Саратове.

Футбол В Англии введут временные удаления футболистов Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Кино Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.

Политика Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.

Футбол Украинский футболист рассказал о романе с Тиной Канделаки Украинский футболист Артем Милевский откровенно рассказал о своем романе с российской телеведущей Тиной Канделаки.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.