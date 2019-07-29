Экономика
Суд признал обоснованным заявление о банкротстве группы «Эксперт»Коммерсантъ 05:04
Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление Транскапиталбанка о признании банкротом группы «Эксперт». В определении суда от 23 июля указано, что в отношении должника введена процедура наблюдения, долг перед банком в размере 54,9 млн руб. включен в реестр кредиторов.
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Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке дела на сайте суда.РБКвчера в 17:07
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Московский арбитраж ввел процедуру наблюдения в медиахолдинге «Эксперт» из-за долгов по кредитам на 60 млн рублей
Агентство Бизнес Информации04:13
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