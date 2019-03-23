Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат ГрудининуТАСС 10:53

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил ТАСС в субботу член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
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Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

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