Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат ГрудининуТАСС 10:53
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил ТАСС в субботу член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Спорт
Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 15:30
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певицу Юлию Началову, скончавшуюся в возрасте 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище столицы, на участке номер 17, рядом с журналистом Игорем Малашенко.
Обновлено 21 марта в 07:58
Футбол
Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»
Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Общество
Власти Москвы отказались строить новую линию метро, но потратили на нее 6 млрд рублей
Согласно Адресной инвестиционной программе, общая стоимость метро от «Третьяковской» до «Делового центра» оценивалась в 45,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии
У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
Политика
Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Политика
Матвиенко дала совет тем, кто хочет поругать власть
Ранее законы о запрете фейковых новостей и неуважительного отношения к обществу, власти и госсимволам в Интернете раскритиковали в Совете по правам человека при президенте РФ.
Обновлено в 13:02
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми
В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Футбол
Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Космос
NASA показало на видео центр Млечного Пути
Сотрудники NASA показали центр Млечного Пути, в который приглашают на путешествие.
Обновлено в 04:00
Авто
Новый бренд Jetta представил свои модели
В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено в 07:35
Единоборства
Ф. Чудинов досрочно победил Вужати
Обновлено в 15:50
Спорт
Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили
Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27
В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Космос
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено 21 марта в 23:52
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Филадельфию»
"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.
Обновлено в 15:36
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28