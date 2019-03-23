Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат ГрудининуТАСС 10:53

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил ТАСС в субботу член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Религия Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».

Спорт Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Общество В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров» Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.

Общество Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.

Космос NASA показало на видео центр Млечного Пути Сотрудники NASA показали центр Млечного Пути, в который приглашают на путешествие.

Кино Первую серию финального сезона «Игры престолов» слили в сеть В сети за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» появилась его первая серия.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Спорт Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Здоровье Игорь Прокудин: «Для меня важно, чтобы пациентам было комфортно» Хочется, чтобы главный тезис нашей клиники «Качественно и комфортно» всегда подтверждался не только нами, но и пациентами, поэтому мы регулярно интересуемся и у них, как нам улучшить свою работу .

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.

Происшествия Президентский дворец загорелся в столице Судана Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.

Космос Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.

Политика В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.

Политика СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.

Армия и оружие СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.

Наука Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.

Политика Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.

Футбол Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.