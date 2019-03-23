Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат ГрудининуТАСС вчера в 10:53

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил ТАСС в субботу член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Политика Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.

Транспорт Власти Москвы передумали строить линию метро, потратив 6 млрд рублей Власти Москвы решили не создавать новой длиннейшей линии метрополитена, в которой намеревались соединить Калининскую и Солнцевскую ветки.

Происшествия В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой "По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Происшествия В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Армия и оружие Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Общество В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.

Армия и оружие 20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Армия и оружие Российский вертолёт Ка-52 устроил перевполох на американской авиабазе В честь 75-летия с момента появления одной из крупнейших военных авиабаз на территории США «Форт Худ» («Fort Hood»), располагающейся в Техасе, американских военных неожиданно решили поздравить российским ударным вертолётом Ка-52, который украсил практически все плакаты, растяжки и флаеры.

Происшествия В Сан-Франциско человек погиб в результате стрельбы Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), передают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика Российских журналистов не пустили в Киев Российских журналистов, летевших в Киев из Риги, не пустили на Украину. Об этом 24 марта сообщает украинское агентство УНИАН.

Спорт Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.

Спорт Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.