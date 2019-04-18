Политика

Суд признал незаконной национализацию «Приватбанка»The Moscow Post 07:07

В Киеве суд признал незаконной национализацию "Приватбанка", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
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Почему суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка

Газета.Ru08:26

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

Известия06:52

Суд в Киеве признал незаконной приватизацию банка Коломойского

Московский Комсомолец06:57

Национализация ПриватБанка признана незаконной

News.ru06:52

Киевский суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка»

RT на русском06:52

Суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка

ТАСС07:26

Суд в Киеве признал незаконной национализацию «Приватбанка»

Говорит Москва06:57
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Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
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Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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