Политика
Суд признал незаконной национализацию «Приватбанка»The Moscow Post 07:07
В Киеве суд признал незаконной национализацию "Приватбанка", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
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Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Политика
Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко
Обновлено в 14:20
Наука
Найдены останки одного из самых крупных плотоядных млекопитающих
Палеонтологи из Университета Огайо (США) обнаружили новый вид плотоядных млекопитающих, которые обитали на Земле 22 миллиона лет назад.
Обновлено в 08:59
Политика
Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка
Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
Обновлено в 09:13
Энергетика
Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа
За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Происшествия
Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Общество
Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского
Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников
Обновлено в 06:09
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Космос
Космический мусор закроет землянам Солнце
«В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.
Обновлено вчера в 04:34
Общество
Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву
Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 12:58
Политика
В Греции раскритиковали введение санкций против России
Бизнес старается прорваться, правительства стараются понять друг друга и в чем польза от этих санкций.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38