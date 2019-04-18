Политика

Суд признал незаконной национализацию «Приватбанка»The Moscow Post 07:07

В Киеве суд признал незаконной национализацию "Приватбанка", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
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Суд в Киеве признал незаконной национализацию «ПриватБанка»

Эхо Москвы08:03

Почему суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка

Газета.Ru08:26

Суд в Киеве признал незаконной национализацию «Приватбанка»

Говорит Москва06:57

Суд в Киеве признал незаконной приватизацию банка Коломойского

Московский Комсомолец06:57

Киевский суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка»

RT на русском06:52

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

Известия06:52

Суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка

ТАСС07:26
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В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
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Найдены останки одного из самых крупных плотоядных млекопитающих

Палеонтологи из Университета Огайо (США) обнаружили новый вид плотоядных млекопитающих, которые обитали на Земле 22 миллиона лет назад.
Обновлено в 08:59
Политика

Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка

Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
Обновлено в 09:13
Энергетика

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За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
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Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
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Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
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В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51
Политика

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
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Обновлено в 06:09
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
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Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
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Происшествия

Актера фильма «На игле 2» Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге

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Космос

Космический мусор закроет землянам Солнце

«В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.
Обновлено вчера в 04:34
Общество

Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву

Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 12:58
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Бизнес старается прорваться, правительства стараются понять друг друга и в чем польза от этих санкций.
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Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
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В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
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Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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