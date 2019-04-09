Экономика

Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционамКоммерсантъ 04:37

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке, на которую ссылается "РИА Новости".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Коммерсантъ04:37

Сделка о получении Сбербанком денежных средств от «Сухого» признана незаконной

iReactor04:04

«Сухому» не придется платить Сбербанку 13,5 млрд руб по валютным сделкам

ПРАЙМ04:19

Арбитраж расторг сделку Сбербанка с компанией «Сухой» на 13,5 млрд рублей

ТАСС04:33

Арбитраж расторг сделку «Сбербанка» и «Сухого» на 13,5 млрд рублей

Finam.Ru05:17

Суд расторг сделку Сбербанка с холдингом «Сухой» на 13,5 млрд рублей

DP.RU05:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Происшествия

Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Политика

В Израиле начались парламентские выборы

Участки для голосования открылись в 07:00 (время совпадает с московским) во вторник на парламентских выборах в Израиле.
Обновлено в 00:02
Кино

В новом ролике «Мстителей» заключено тайное послание

Обновлено в 05:58
Экономика

Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Политика

У россиян с 2025 года могут появиться генетические паспорта

Власти могут начать оформление первых генетических паспортов для россиян с целью «мониторинга химических и биологических рисков» в 2025 году.
Обновлено в 03:27
Общество

Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд

Кстати, мастера анализа – букмекеры изучили предыдущую активность британцев накануне рождения других детей, входящих в королевскую семью, и пришли к выводу, что первенец Меган Маркл и принца Гарри побил рекорд.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено в 03:10
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика

США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС

Предварительно в список вошли сыры, оливковое масло, филе лосося, вино и ковры.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Ведущий «Школы экстрасенсов» Сергей Сафронов признался, что испытывает страх на съемках шоу

Известный иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что происходит на съемочной площадке «Школы экстрасенсов».
Обновлено в 05:51
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Недвижимость

Доходы от продаж недвижимости ГК ПИК за I квартал снизились на 5%

Объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости группы компаний ПИК (включая поступления на эскроу-счета) за первый квартал 2019 года сократился на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 51,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Футбол

Власти Дагестана ищут варианты финансирования «Анжи»

Министерство спорта Республики Дагестан продолжает поиск инвесторов для футбольного клуба «Анжи».
Обновлено в 05:30
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении» за один миллион долларов

Стоит подчеркнуть, что выступление Мадонны обойдется организаторам в 1 миллион долларов.
Обновлено в 02:50
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Обновлено в 02:27
Гаджеты

Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию

Операционная система Windows 10 начиная с обновления 1809 по умолчанию позволяет пользователям извлечь из устройств USB- или Thunderbolt-накопитель без использования функции безопасного извлечения, следует из сообщения в разделе техподдержки Microsoft.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное