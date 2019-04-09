Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционамКоммерсантъ 04:37

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке, на которую ссылается "РИА Новости".

Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.

Кино Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).

Общество Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».

Политика В Израиле начались парламентские выборы Участки для голосования открылись в 07:00 (время совпадает с московским) во вторник на парламентских выборах в Израиле.

Экономика Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.

Происшествия Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.

Политика У россиян с 2025 года могут появиться генетические паспорта Власти могут начать оформление первых генетических паспортов для россиян с целью «мониторинга химических и биологических рисков» в 2025 году.

Общество Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд Кстати, мастера анализа – букмекеры изучили предыдущую активность британцев накануне рождения других детей, входящих в королевскую семью, и пришли к выводу, что первенец Меган Маркл и принца Гарри побил рекорд.

Транспорт Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.

Энергетика Украина начала закачку газа в ПХГ «Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

Происшествия В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Недвижимость Доходы от продаж недвижимости ГК ПИК за I квартал снизились на 5% Объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости группы компаний ПИК (включая поступления на эскроу-счета) за первый квартал 2019 года сократился на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 51,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Происшествия В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.

Футбол Власти Дагестана ищут варианты финансирования «Анжи» Министерство спорта Республики Дагестан продолжает поиск инвесторов для футбольного клуба «Анжи».

Музыка Мадонна выступит на «Евровидении» за один миллион долларов Стоит подчеркнуть, что выступление Мадонны обойдется организаторам в 1 миллион долларов.

Политика Госдума повышает пенсии военным пенсионерам Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.