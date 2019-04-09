Экономика
Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционамКоммерсантъ 04:37
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке, на которую ссылается "РИА Новости".
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