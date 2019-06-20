Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
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с чего всё началось
Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщают источники «Интерфакса» и «Укринформ».Коммерсантъ09:30
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:57, Вашингтон
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В Литве осудили двух человек за шпионаж в пользу России
Шяуляйский окружной суд в четверг признал двух человек виновными в шпионаже в пользу России и назначил им наказание в виде лишения свободы по четыре года и девять месяцев.
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Малышева два часа гуляла по улицам босиком
Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Экономика
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:04
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Врачи назвали опасный возрастной интервал для беременности
Обновлено в 07:02
Политика
Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых»
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Футбол
Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин признал присутствие российских ЧВК в Сирии
В Сирии присутствуют сотрудники частных военных компаний (ЧВК), но они не представляют российское государство.
Обновлено в 11:02
Космос
Казанские учёные примут участие в международном космическом проекте
Учёные Казанского федерального университета (КФУ) обеспечат наземную поддержку совместного российско-германского проекта орбитальной астрофизической обсерватории.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В стрельбе у ночного клуба в Пенсильвании пострадали десять человек
В Пенсильвании десять человек были ранены в результате стрельбы рядом с ночным клубом Deja Vu в Аллентауне.
Обновлено в 10:03
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено в 09:14
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Культура
«Квартал 95» ищет пародиста на роль Зеленского
Обновлено вчера в 15:26
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»
Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года
Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николаю Баринову.
Обновлено в 10:20