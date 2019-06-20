Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29

с чего всё началось

Происшествия В Литве осудили двух человек за шпионаж в пользу России Шяуляйский окружной суд в четверг признал двух человек виновными в шпионаже в пользу России и назначил им наказание в виде лишения свободы по четыре года и девять месяцев.

Шоу-бизнес Малышева два часа гуляла по улицам босиком Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Экономика BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.

Космос Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.

Политика Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых» Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».

Политика Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.

Футбол Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политика Путин признал присутствие российских ЧВК в Сирии В Сирии присутствуют сотрудники частных военных компаний (ЧВК), но они не представляют российское государство.

Космос Казанские учёные примут участие в международном космическом проекте Учёные Казанского федерального университета (КФУ) обеспечат наземную поддержку совместного российско-германского проекта орбитальной астрофизической обсерватории.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Происшествия В стрельбе у ночного клуба в Пенсильвании пострадали десять человек В Пенсильвании десять человек были ранены в результате стрельбы рядом с ночным клубом Deja Vu в Аллентауне.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Энергетика В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Политика Путин заявил, что не является инопланетянином Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.

Армия и оружие Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков» Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.