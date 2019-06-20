Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Читать в источнике
с чего всё началось
Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщают источники «Интерфакса» и «Укринформ
».
Коммерсантъ09:30

Подробнее о событии

КС Украины заявил, что дело об указе о роспуске Рады еще рассматривается

РИА Новости10:00

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Ведомости09:29

Указ Зеленского о роспуске рады признан конституционным

Газета.Ru09:31

СМИ: КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

Коммерсантъ09:30

Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

РБК09:36

СМИ: Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

RT на русском09:10

Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным

Lenta.ru09:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:57, Вашингтон
Политика

Ополченцев из Дагестана приравняют к участникам боевых действий

Обновлено в 07:48
Происшествия

В Литве осудили двух человек за шпионаж в пользу России

Шяуляйский окружной суд в четверг признал двух человек виновными в шпионаже в пользу России и назначил им наказание в виде лишения свободы по четыре года и девять месяцев.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Малышева два часа гуляла по улицам босиком

Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Экономика

BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров

BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:04
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Космос

Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Врачи назвали опасный возрастной интервал для беременности

Обновлено в 07:02
Политика

Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Футбол

Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин признал присутствие российских ЧВК в Сирии

В Сирии присутствуют сотрудники частных военных компаний (ЧВК), но они не представляют российское государство.
Обновлено в 11:02
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Космос

Казанские учёные примут участие в международном космическом проекте

Учёные Казанского федерального университета (КФУ) обеспечат наземную поддержку совместного российско-германского проекта орбитальной астрофизической обсерватории.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия

В стрельбе у ночного клуба в Пенсильвании пострадали десять человек

В Пенсильвании десять человек были ранены в результате стрельбы рядом с ночным клубом Deja Vu в Аллентауне.
Обновлено в 10:03
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено в 09:14
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Космос

NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Обновлено в 02:09
Культура

«Квартал 95» ищет пародиста на роль Зеленского

Обновлено вчера в 15:26
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»

Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года

Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николаю Баринову.
Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное