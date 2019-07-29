Арбитражный суд Москвы признал медиахолдинг «Эксперт» банкротом и ввел процедуру наблюдения по иску Транскапиталбанка о долгах в размере 54,9 миллиона рублей. Это следует из материалов, размещенных в картотеке на сайте суда.

Технологии НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.

Шоу-бизнес Гоген Солнцев с пожилой женой придет в студию к Малахову Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев далеко не первый раз становятся гостями в студии у телеведущего Андрея Малахова.

Происшествия Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Политика Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.

Политика Названы возможные сроки уничтожения Украины Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия Названа дата возвращения южнокорейских спасателей из Венгрии Южнокорейские спасатели, которые отправились в Венгрию для проведения операции по поиску пропавших без вести сограждан, спустя два месяца вернутся обратно на родину.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми» Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.

Политика На Украине сравнили Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье В 2019 году зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Авто Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте. Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с 37-летием Актриса Елизавета Боярская в понедельник, 29 июля, выложила милый пост в Instagram, в котором поздравила своего супруга, Максима Матвеева, с 37-летием.

Экономика Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Политика Однозначная позиция: у Зеленского высказались о подаче воды в Крым До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

Футбол Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом» «Рубин» набирает семь очков и поднимается на третье место в турнирной таблице РПЛ. В четвертом туре казанцы сыграют дома с ЦСКА.

Происшествия В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.

Финансы Курс доллара: рубль чувствует себя неважно Если же вернутся к нацвалюте, то здесь большинство аналитиков уверены, что рубль в обеих валютных парах, который накануне начал своё снижение и в целом чувствует себя сейчас неважно из-за завершения налогового периода июля и в ожидании заседания ФРС, будет проседать и дальше.