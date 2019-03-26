Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца компании СУ-155Forbes вчера в 08:22
Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца группы компаний СУ-155 и экс-кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, сообщает РИА Новости. Банкротства Балакина в суде требовала компания «Алмазинвест», к которой право требования долга у Балакина перешло от Росбанка.
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Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат
По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
Обновлено в 02:37
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых водительских прав
Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки
В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Некоторые смартфоны Apple могут заблокировать
Судья комиссии США по международной торговле (КМТ) заявила, что некоторые гаджеты Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:32
Кино
Минобороны создаст киностудию для съемок фильмов про армию
В России скоро появится киностудия Минобороны, на которой будут проходить съемки художественных фильмов про современную российскую армию.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы
Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Политика
Европарламент принял директиву об авторском праве в интернете
Европейский парламент принял директиву об авторском праве, которая должна обязать интернет-платформы фильтровать контент, размещенный в интернете, в соответствии с авторским правом, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 01:06
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Возле Кремля похитили кабель правительственной связи
Неизвестные похитили фрагмент кабеля правительственной связи из коллектора, расположенного рядом с московским Кремлем, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 06:27
Политика
В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо
Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе
Обновлено в 02:38
Общество
У россиян появятся цифровые профили
С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Обновлено в 02:31
Футбол
Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019
Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ
Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Россиян собираются пускать в Турцию по внутренним паспортам
Министры намерены обсудить возможность въезда для российских граждан на территорию Турции не по заграничным, а по общегражданским паспортам.
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43