Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца компании СУ-155Forbes вчера в 08:22

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца группы компаний СУ-155 и экс-кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, сообщает РИА Новости. Банкротства Балакина в суде требовала компания «Алмазинвест», к которой право требования долга у Балакина перешло от Росбанка.
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Бывшего владельца СУ-155 Михаила Балакина признали банкротом

РБКвчера в 07:06

Экс-владельца «СУ-155» признали банкротом

ФАНвчера в 05:50

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

РИА Новостивчера в 04:13

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

Коммерсантъвчера в 05:15

Экс-владельца «СУ-155» Балакина признали банкротом

Интерфаксвчера в 04:57

Суд признал бывшего кандидата в мэры Москвы банкротом

Ведомостивчера в 05:34

Бывшего хозяина СУ-155 хотят признать банкротом

Вести Подмосковья25 марта в 04:18
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

Стало известно, как Абызова выманили из-за границы

Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье

Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат

По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
Обновлено в 02:37
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Политика

В МВД предложили лишать наркозависимых водительских прав

Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

Некоторые смартфоны Apple могут заблокировать

Судья комиссии США по международной торговле (КМТ) заявила, что некоторые гаджеты Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:32
Кино

Минобороны создаст киностудию для съемок фильмов про армию

В России скоро появится киностудия Минобороны, на которой будут проходить съемки художественных фильмов про современную российскую армию.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы

Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Политика

Европарламент принял директиву об авторском праве в интернете

Европейский парламент принял директиву об авторском праве, которая должна обязать интернет-платформы фильтровать контент, размещенный в интернете, в соответствии с авторским правом, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 01:06
Политика

Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Возле Кремля похитили кабель правительственной связи

Неизвестные похитили фрагмент кабеля правительственной связи из коллектора, расположенного рядом с московским Кремлем, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 06:27
Политика

В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо

Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе

Обновлено в 02:38
Общество

У россиян появятся цифровые профили

С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Для российских десантников разрабатывают новый вертолет

«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Обновлено в 02:31
Футбол

Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019

Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек

Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Россиян собираются пускать в Турцию по внутренним паспортам

Министры намерены обсудить возможность въезда для российских граждан на территорию Турции не по заграничным, а по общегражданским паспортам.
Обновлено вчера в 07:03
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Экономика

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
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Российский предприниматель и политик, депутат Московской городской Думы VI созыва,
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