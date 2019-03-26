Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца компании СУ-155Forbes 08:22

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца группы компаний СУ-155 и экс-кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, сообщает РИА Новости. Банкротства Балакина в суде требовала компания «Алмазинвест», к которой право требования долга у Балакина перешло от Росбанка.
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Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

РИА Новости04:13

Экс-владельца «СУ-155» признали банкротом

ФАН05:50

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

Коммерсантъ05:15

Экс-владельца «СУ-155» Балакина признали банкротом

Интерфакс04:57

Бывшего владельца СУ-155 Михаила Балакина признали банкротом

РБК07:06

Московский арбитраж уже более трех лет не решается обанкротить экс-миллиардера Михаила Балакина

Агентство Бизнес Информациивчера в 09:01

Бывшего хозяина СУ-155 хотят признать банкротом

Вести Подмосковьявчера в 04:18
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Обновлено в 05:54
Авто

СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка

Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:35
Авто

Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей

Компания Renault объявила об отзыве в России 19 218 автомобилей. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:53
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Андрея Малахова обвинили в избиении участницы «Дома-2»

Инцидент произошел во время съемок ток-шоу. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» обвинила Андрея Малахова в избиении.
Обновлено вчера в 06:59
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Обновлено в 02:07
Автоспорт

Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне

Обновлено вчера в 08:21
Финансы

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Обновлено в 06:36
Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

ФСБ предложила условия передачи кортиков уволенным со службы

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики.
Обновлено в 08:03
Музыка

Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»

Обновлено в 07:51
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Технологии

Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении

Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Общество

Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

Обновлено в 08:11
Политика

На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Недвижимость

В Минстрое назвали новые требования к ЖК для достройки без эскроу

Минстрой России определился с новыми критериями готовности объектов для застройщиков, которым позволят достраивать их по старым правилам, без перехода на эскроу-счета.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» получила травму на хоккее

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил спортивную травму во время игры в хоккей. Об этом артист сообщил в беседе с «URA.RU».
Обновлено в 03:53
Кино

Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel

Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.
Обновлено в 05:03
Политика

Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Происшествия

Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога

Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед

Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.
Обновлено в 06:56
Авто

Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе от Volvo

Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом

Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 08:06
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Хоккей

Стало известно расписание матчей сборной России на МЧМ-2020

Международная федерация хоккея опубликовала календарь матчей молодежного чемпионата мира 2020 года.
Обновлено в 07:28
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