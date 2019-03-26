Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца компании СУ-155Forbes 08:22
Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца группы компаний СУ-155 и экс-кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, сообщает РИА Новости. Банкротства Балакина в суде требовала компания «Алмазинвест», к которой право требования долга у Балакина перешло от Росбанка.
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Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
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Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
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Италия — Лихтенштейн 6:0
36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом.
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Ушел из жизни актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили
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Суд в Киеве продлил арест Вышинского
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Как сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, эта тема будет подниматься на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта.
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Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
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Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави получил травму в расположении сборной Италии.
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Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
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Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
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