Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца компании СУ-155Forbes 08:22

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца группы компаний СУ-155 и экс-кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, сообщает РИА Новости. Банкротства Балакина в суде требовала компания «Алмазинвест», к которой право требования долга у Балакина перешло от Росбанка.
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Бывшего владельца СУ-155 Михаила Балакина признали банкротом

РБК07:06

Бывшего хозяина СУ-155 хотят признать банкротом

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Суд признал бывшего кандидата в мэры Москвы банкротом

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Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

Коммерсантъ05:15

Экс-владельца «СУ-155» Балакина признали банкротом

Интерфакс04:57

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

РИА Новости04:13

Экс-владельца «СУ-155» признали банкротом

ФАН05:50
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
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