Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила БалакинаИнтерфакс 04:39

Решение было вынесено по заявлению ООО "АлмазИнвест", к которому право требования перешло от Росбанка. Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина. Финансовым управляющим суд утвердил Артема Соболева.
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Бывшего владельца СУ-155 Михаила Балакина признали банкротом

РБК07:06

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

РИА Новости04:13

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

Коммерсантъ05:15

Экс-владельца «СУ-155» Балакина признали банкротом

Интерфакс04:57

Экс-владельца «СУ-155» признали банкротом

ФАН05:50

Московский арбитраж уже более трех лет не решается обанкротить экс-миллиардера Михаила Балакина

Агентство Бизнес Информациивчера в 09:01

Бывшего хозяина СУ-155 хотят признать банкротом

Вести Подмосковьявчера в 04:18
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Экономика

Индекс потребительского доверия в Германии снизится в апреле

Исследовательская компания Gfk прогнозирует снижение индекса доверия потребителей к экономике Германии в апреле до 10,4 пункта с пересмотренного мартовского показателя в 10,7 пункта.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В столице Казахстана два человека погибли в ДТП между автобусами

В столице Казахстана Нур-Султане два человека погибли в ДТП, произошедшем между двумя автобусами.
Обновлено в 04:57
Наука

В Норвегии нашли корабль викингов

Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

В рейтинге самых влиятельных паспортов Россия оказалась на 47 месте

Три месяца назад РФ занимала 48-е место в рейтинге, пишет RNS. В лидерах рейтинга оказались Япония, Сингапур и Южная Корея.
Обновлено в 06:38
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 марта

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 марта, составляет 64,4993 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 06:11
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Мбаппе заявил Зидану о готовности перейти в «Реал»

Согласно информации El Chiringuito, 20-летний футболист в ходе беседы заявил о готовности перебраться в "королевский" клуб.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Андрея Малахова обвинили в избиении участницы «Дома-2»

Инцидент произошел во время съемок ток-шоу. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» обвинила Андрея Малахова в избиении.
Обновлено вчера в 06:59
Здоровье

В Красноярске построят многопрофильную детскую больницу

Обновлено в 00:52
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста

Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Общество

Минсельхоз отметил рост заимствования российских брендов в Китае

С аналогичной проблемой, отметила Лут, столкнулись и российские кондитерские компании, под брендами которых также продают продукцию китайские компании.
Обновлено в 06:35
Общество

Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику

Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику».
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Общество

Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах

Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Здоровье

Каждая десятая смерть в мире вызвана сидячим образом жизни

Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни приводят к ранней смерти.
Обновлено в 04:25
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Пассажиров British Airways отправили в Эдинбург вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 03:09
Финансы

ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Здоровье

В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери

Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21
Экономика

В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Политика

Священник заявил, что через 30 лет в России не останется русских

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает, что через 30 лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:05
Футбол

О. Иванов: «Спартак» всегда был «Спартаком», это играющая команда

„Спартак“ всегда был „Спартаком“. Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи.
Обновлено в 04:20
Авто

Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200

Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.
Обновлено в 06:10
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
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