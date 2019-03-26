Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила БалакинаИнтерфакс 04:39
Решение было вынесено по заявлению ООО "АлмазИнвест", к которому право требования перешло от Росбанка. Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина. Финансовым управляющим суд утвердил Артема Соболева.
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Московский арбитраж уже более трех лет не решается обанкротить экс-миллиардера Михаила Балакина
Агентство Бизнес Информациивчера в 09:01
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В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
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