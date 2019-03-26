Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила БалакинаРИА Новости 04:13

Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО "АлмазИнвест", к которому право требования перешло от Росбанка, признал банкротом бывшего владельца группы компаний СУ-155 Михаила Балакина и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Бывшего владельца СУ-155 Михаила Балакина признали банкротом

РБК07:06

Экс-владельца «СУ-155» признали банкротом

ФАН05:50

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

РИА Новости04:13

Суд признал банкротом экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина

Коммерсантъ05:15

Экс-владельца «СУ-155» Балакина признали банкротом

Интерфакс04:57

Суд признал бывшего кандидата в мэры Москвы банкротом

Ведомости05:34

Бывшего хозяина СУ-155 хотят признать банкротом

Вести Подмосковьявчера в 04:18
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
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Тереза Мэй может назвать дату своей отставки завтра

Британский премьер-министр Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.
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Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

Скандальную корону победительницы конкурса "Мисс Москва" 2018 года передали Ксении Паленовой, получившей титул "Вице-мисс".
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МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
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США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан»

Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.
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Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
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У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Обновлено в 04:41
Политика

Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.
Обновлено в 11:34
Политика

Европарламент одобрил реформу авторского права в интернете

Европарламент принял директиву, по которой онлайн-сервисы должны будут делиться доходами с авторами произведений и СМИ.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Украденную 20 лет назад картину Пикассо нашли в Нидерландах

Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, нашел в Нидерландах написанную в 1938 году картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Обновлено в 09:27
Общество

Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова

Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Месси купил айфон и покрыл его золотом в 24 карата

Обновлено в 10:29
Политика

Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба ЕП.
Обновлено в 08:55
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции

Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Авто

Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод

Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.
Обновлено в 09:29
Общество

Британец нашел на свалке цилиндр, сигару и портсигар Черчилля

Британец Дэвид Роуз нашел на свалке, где он работает уже 15 лет, цилиндр, сигару и портсигар, которые принадлежали бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
Обновлено в 01:51
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля

Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Политика

Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.
Обновлено 23 марта в 16:49
Армия и оружие

ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР

Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Спорт

РФС планирует расследовать возможные домогательстве в фарм-клубе ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Обновлено в 10:24
Религия

В РПЦ предрекли Россию без русских

Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Общество

В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»

Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Общество

Подведены итоги второго сезона олимпиады «Я — профессионал»

В Москве подвели итоги второго сезона всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал».
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
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