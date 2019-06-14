Политика

Суд признал Порошенко нарушителем Конституции УкраиныРусская Планета 10:51

Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции. Суд постановил, что глава государства превысил полномочия при создании комиссии по тарифам.
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На Украине признали неконституционными действия Порошенко по созданию регулятора в энергетике

RT на русском16:30

КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ

РИА Новости06:02

Суд признал действия Порошенко неконституционными

Газета.Ru10:09

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

РБК08:06

Конституционный суд Украины уличил Порошенко в превышении полномочий

Lenta.ru06:45

Суд на Украине признал незаконными полномочия президента по регулятору в энергетике

ТАСС09:13

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Вести.Ru05:49
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Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Финансы

ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.
Обновлено в 06:31
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
Космос

Ученые: женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля

Обновлено в 12:26
Общество

Ивановский мэр отрецензировал сериал телеканала HBO «Чернобыль»

Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной

Обновлено в 16:17
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Собор Парижской Богоматери получил только 9% обещанных пожертвований

Обновлено в 04:08
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Общество

В Швейцарии десятки тысяч женщин протестуют против неравенства

В Швейцарии сегодня десятки тысяч женщин не пошли на работу, что пройти маршами протеста против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционального представительства в органах власти.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Политика

Зеленский предложил выбрать главу Львовской области в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Львовской области выразить в Facebook мнение о кандидатах на должность главы областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Общество

Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям

Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.
Обновлено в 09:28
Игры

Google выпустила в Steam бесплатный инструмент для создания 3D-игр

Обновлено в 09:12
Политика

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 15:11
Политика

Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

Британский политик Борис Джонсон, лидирующий на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Политика

Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами.
Обновлено в 16:47
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