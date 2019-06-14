Политика
Суд признал Порошенко нарушителем Конституции УкраиныРусская Планета 10:51
Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции. Суд постановил, что глава государства превысил полномочия при создании комиссии по тарифам.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Финансы
ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку
Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.
Обновлено в 06:31
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Космос
Ученые: женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля
Обновлено в 12:26
Общество
Ивановский мэр отрецензировал сериал телеканала HBO «Чернобыль»
Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Общество
В Швейцарии десятки тысяч женщин протестуют против неравенства
В Швейцарии сегодня десятки тысяч женщин не пошли на работу, что пройти маршами протеста против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционального представительства в органах власти.
Обновлено в 16:17
Политика
Зеленский предложил выбрать главу Львовской области в Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Львовской области выразить в Facebook мнение о кандидатах на должность главы областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Общество
Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям
Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.
Обновлено в 09:28
Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 15:11
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Британский политик Борис Джонсон, лидирующий на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Политика
Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами.
Обновлено в 16:47