Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и МамаеваURA.Ru 07:39
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вместе с ними по делу проходит брат Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий. Судья еще зачитывает приговор, сообщает «Газета.ру».
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Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено в 21:09
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Политика
Конгресс США лишили доступа к полной версии доклада Мюллера
Доступ к полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера американский конгресс не получит, говорится в письменной заявлении официального представителя Белого дома Сары Хакаби Сандерс.
Обновлено в 21:28
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Пищевая добавка E171 признана во Франции опасной для здоровья
Пищевая добавка E171 – диоксид титана – признана во Франции опасной для здоровья.
Обновлено в 04:16
Футбол
Защита Кокорина намерена обжаловать приговор
Сегодня суд приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам колонии общего режима.
Обновлено в 10:38
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес
Таисия Повалий резко помолодела в новом образе
Большинство песен, которые войдут в новый альбом, если не все, записываются на украинском языке.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин
Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Медики из России обменялись опытом с сирийскими коллегами в Латакии
Российские медики обменялись опытом с сирийскими коллегами в центральном военном госпитале «Тишрин», находящемся в провинции Латакия.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее
Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Кит-шпион вернул упавший в море iPhone
Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено в 22:18
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Хоккей
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
В поселке Иковка, который находится в 30 километрах от Кургана, из-за пожаров объявили эвакуацию жителей.
Обновлено в 08:28
Технологии
В WhatsApp появится платежный сервис
Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно.
Обновлено в 13:00
Футбол
Месси разругался с фанатами в аэропорту Ливерпуля
Команды встречались на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, «Барселона» проиграла с разгромным счётом 0:4. Недовольные фанаты начали приставать к Месси в аэропорту, футболист вступил с ними в ссору.
Обновлено в 06:54
Политика
Помпео отменил второй визит за неделю
Американский госсекретарь Майк Помпео отменил запланированный на 9 мая визит в Гренландию, передает KHR.
Обновлено в 21:59
Спорт
Горнолыжница из Гаити планирует принять участие в Олимпиаде-2022
Горнолыжница из Гаити Селин Марти планирует принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Обновлено в 15:25
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Политика
Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 19:22