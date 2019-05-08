Суд признал виновными Кокорина и МамаеваURA.Ru 07:39

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вместе с ними по делу проходит брат Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий. Судья еще зачитывает приговор, сообщает «Газета.ру».

Шоу-бизнес Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".

Происшествия Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.

Наука У берегов Португалии земная кора может расслаиваться В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.

Футбол Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Здоровье Минздрав проверит эффективность кесарева сечения В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.

Футбол Аякс — Тоттенхэм 2:3 В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".

Политика В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.

Общество Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Авто Honda раскрыла имя нового электрокара Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.

Армия и оружие Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.

Футбол Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.

Происшествия «Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.

Политика Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.

Общество Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.

Политика В Норвегии оправдали российского «шпиона» Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.

Армия и оружие В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.

Авто Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.

Культура Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Шоу-бизнес Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.

Шоу-бизнес Вера Брежнева решилась на смелый эксперимент Поклонники оценили новую фотографию Веры Брежневой, отметив, что их любимая певица прекрасна в любых образах, даже самых смелых.