Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и МамаеваURA.Ru 07:39

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вместе с ними по делу проходит брат Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий. Судья еще зачитывает приговор, сообщает «Газета.ру».
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Мамаеву и Кокорину вынесли приговор

Телеканал 360°09:20

История приговоров известным советским и российским спортсменам

ТАСС10:04

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

Life.ru07:38

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

РИА Новости07:59

Кокорину и Мамаеву в суде впервые надели наручники

Говорит Москва08:55

Кокорин и Мамаев в день приговора: выглядели свежо, иногда улыбались

Sports.ru10:18

Суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев

Эхо Москвы09:00
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Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
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Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

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Происшествия

В музее шпионажа в Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

Обновлено в 02:00
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
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Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

Обновлено в 01:47
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Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

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У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Здоровье

Минздрав проверит эффективность кесарева сечения

В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Политика

В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено в 11:05
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Зелёная дача в Шуваловском парке полыхала три часа

Обновлено в 17:31
Футбол

Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
Обновлено в 16:13
Происшествия

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.
Обновлено в 13:47
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Общество

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева решилась на смелый эксперимент

Поклонники оценили новую фотографию Веры Брежневой, отметив, что их любимая певица прекрасна в любых образах, даже самых смелых.
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Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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