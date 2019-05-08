Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновнымиРИА Новости 07:59
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
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Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Транспорт
Парковка в Москве будет бесплатной с 9 по 11 мая
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая, сообщается на сайте «Московский паркинг».
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Политика
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского
"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила Савченко.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал
В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн
По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Обновлено в 06:49
Общество
В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Курганской области мемориальная плита упала на девочку
Обновлено в 07:16
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Опубликованы последствия утренней атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Наука
Археологи вскрыли священную гробницу возрастом 4 тысячи лет
Индийские археологи откопали два саркофага возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 04:06
Хоккей
Буйницкий подписал контракт с «Металлургом»
Магнитогорский «Металлург» пополнился нападающим Дмитрием Буйницким.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Кино
В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Технологии
Химики из МГУ проследили за миграциями радионуклидов в озерах у НПО «Маяк»
Обновлено в 07:02
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана в кадре
Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:27
Политика
В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеров
Госпогранслужба Украины усилила меры контроля на границе страны в преддверии 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:34