Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновнымиРИА Новости 07:59

Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

РИА Новости07:59

Кокорин и Мамаев признаны виновными по делу о драках в Москве

Газета.Ru07:46

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

Sports.ru04:15

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве

Московский Комсомолец07:46

Ожидание приговора Кокорину и Мамаеву. Трансляция

Москва 2406:29

Суд выносит обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

RT на русском07:45

Экс-футболист тверской «Волги» выступил в суде над Кокориным и Мамаевым

АиФ Тверьвчера в 02:31
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Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Транспорт

Парковка в Москве будет бесплатной с 9 по 11 мая

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая, сообщается на сайте «Московский паркинг».
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

Обновлено в 04:27
Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Политика

Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 21:47
Политика

Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила Савченко.
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал

В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн

По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Обновлено в 06:49
Общество

В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»

Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Курганской области мемориальная плита упала на девочку

Обновлено в 07:16
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

Опубликованы последствия утренней атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Наука

Археологи вскрыли священную гробницу возрастом 4 тысячи лет

Индийские археологи откопали два саркофага возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 04:06
Хоккей

Буйницкий подписал контракт с «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» пополнился нападающим Дмитрием Буйницким.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае

Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Кино

В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Технологии

Химики из МГУ проследили за миграциями радионуклидов в озерах у НПО «Маяк»

Обновлено в 07:02
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Спорт

Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года

Обновлено в 07:02
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана в кадре

Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:27
Политика

В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеров

Госпогранслужба Украины усилила меры контроля на границе страны в преддверии 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:34
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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