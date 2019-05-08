Суд признал Кокорина и Мамаева виновнымиРИА Новости 07:59

Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Транспорт Парковка в Москве будет бесплатной с 9 по 11 мая Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая, сообщается на сайте «Московский паркинг».

Политика Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

Политика Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского "Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила Савченко.

Авто Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.

Политика Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.

Футбол «Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Общество В Туле открылся первый филиал парка «Патриот» Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Наука Археологи вскрыли священную гробницу возрастом 4 тысячи лет Индийские археологи откопали два саркофага возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Происшествия Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали сына Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.

Кино В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу» В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.

Армия и оружие Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Шоу-бизнес Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана в кадре Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».

Политика В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.