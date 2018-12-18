Суд 8 мая ввел процедуру наблюдения в отношении ФК "Кубань". Временным управляющим должника был утвержден член ассоциации АУ "Гарантия" Конев, которому установлено ежемесячное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за счёт средств должника. Заявление о банкротстве ФК было направлено в суд ФНС РФ.

с чего всё началось

Решение о признании НАО «Футбольный клуб "Кубань"» банкротом 17 декабря принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает РАПСИ. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.

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