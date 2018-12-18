Футбол

Суд признал ФК «Кубань» банкротом
Кубань 24
04:36

Решение о признании НАО «Футбольный клуб "Кубань"» банкротом 17 декабря принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает РАПСИ. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.
Кубань 2404:36
с чего всё началось

Арбитраж признал банкротом краснодарский футбольный клуб «Кубань»

Суд 8 мая ввел процедуру наблюдения в отношении ФК "Кубань". Временным управляющим должника был утвержден член ассоциации АУ "Гарантия" Конев, которому установлено ежемесячное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за счёт средств должника. Заявление о банкротстве ФК было направлено в суд ФНС РФ.
РАПСИвчера в 12:32

Подробнее о событии

Алексей Бобров решил расширить сферу своего влияния в Челябинске

Znak.com09:02

Суд признал «Кубань» банкротом

Нева Спорт07:43

Футбольный клуб «Кубань» признан банкротом

Вести.Ru07:20

Суд признал «Кубань» банкротом

Спорт-Экспресс06:36

Суд признал «Кубань» банкротом

Soccer.ru06:29

Суд признал банкротом футбольный клуб «Кубань»

ТАСС06:04

Суд признал ФК «Кубань» банкротом

Кубань 2404:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Футбол

Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»

Обновлено в 05:11
Футбол

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Обновлено в 13:34
Футбол

Бундеслига. «Боруссия» М обыграла «Нюрнберг»

«Боруссия» М дома обыграла «Нюрнберг» в матче 16-го тура Бундеслиги со счетом 2:0. Хозяева набрали 33 очка и остались на второй строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 14:24
Футбол

Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football.
Обновлено в 13:49
Футбол

Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»

Обновлено в 12:39
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

Обновлено в 14:21
Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол

Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
Обновлено в 10:07
Футбол

Начался матч Лиги чемпионов «Любляна» — «Зенит»

В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» встречался с французским «Шомоном».
Обновлено в 12:00
Футбол

Кафельников разрезал свой платиновый абонемент «Спартака»

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба.
Обновлено в 11:28
Футбол

Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года

Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 11:15
Футбол

Клопп: «Только „Манчестер Сити“ может остановить „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не концентрируется на ближайшем преследователе своей команды в АПЛ — «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:03
Футбол

Состоялась презентация книги «Россия 2018»

В Digital October состоялась презентация книги «Россия 2018», сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Обновлено в 13:12
Футбол

Анчелотти: «Роналду не изменился»

Не думаю, что Роналду сильно изменился с тех пор, как я его тренировал.
Обновлено в 10:36
Главное