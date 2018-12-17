Футбол

Суд признал ФК «Кубань» банкротом
Кубань 24
04:36

Решение о признании НАО «Футбольный клуб "Кубань"» банкротом 17 декабря принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает РАПСИ. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.
Кубань 2404:36
с чего всё началось

Арбитраж признал банкротом краснодарский футбольный клуб «Кубань»

Суд 8 мая ввел процедуру наблюдения в отношении ФК "Кубань". Временным управляющим должника был утвержден член ассоциации АУ "Гарантия" Конев, которому установлено ежемесячное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за счёт средств должника. Заявление о банкротстве ФК было направлено в суд ФНС РФ.
РАПСИвчера в 12:32

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Футбольная «Кубань» признана банкротом

КП - Кубань07:40

Футбольный клуб «Кубань» признан банкротом

Вести.Ru07:20

Суд признал «Кубань» банкротом

Спорт-Экспресс06:36

Суд признал банкротом футбольный клуб «Кубань»

ТАСС06:04

Суд признал ФК «Кубань» банкротом

Кубань 2404:36

Суд признал банкротом ФК «Кубань»

Юга.ру06:18

Арбитражный суд признал ФК «Кубань» банкротом

Югополис05:07
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