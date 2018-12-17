Футбол
Решение о признании НАО «Футбольный клуб "Кубань"» банкротом 17 декабря принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает РАПСИ. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.
Кубань 2404:36
Оценить
с чего всё началось
Суд 8 мая ввел процедуру наблюдения в отношении ФК "Кубань". Временным управляющим должника был утвержден член ассоциации АУ "Гарантия" Конев, которому установлено ежемесячное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за счёт средств должника. Заявление о банкротстве ФК было направлено в суд ФНС РФ.РАПСИвчера в 12:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера.
Обновлено в 05:04
Футбол
Корнаухов возглавил академию ЦСКА
Обновлено в 07:26
Футбол
У игрока «Динамо» Кирилла Панченко родилась дочь
Обновлено в 07:38
Футбол
Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре
Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
Обновлено в 05:45
Футбол
Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что так делать нельзя
Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил с речью относительно своего заключения под стражу во время рассмотрения апелляции против продления ареста на два месяца.
Обновлено в 04:33
Футбол
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» хавбека «Реала» Иско
Полузащитник футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Иско может уже следующим летом оказаться в составе чемпионов Англии из "Манчестер Сити".
Обновлено в 04:45
Футбол
Мендеш: «В январе Роналду сказал мне, что хочет перейти в „Ювентус“»
В январе Роналду сказал мне, что хочет перейти в "Ювентус", хотя с самого начала это казалось невозможным.
Обновлено в 06:55
Футбол
Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии
Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович признан лучшим футболистом 2018 года в Сербии.
Обновлено в 02:18
Футбол
Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона
Ожидается, что восстановление займёт около пяти-шести месяцев. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.
Обновлено в 04:11
Футбол
Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»
Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:30
Футбол
В крыше новой арены «Тоттенхэма» обнаружена протечка
По информации The Times, на крыше южной трибуны обнаружена протечка.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Торпедо» проведёт товарищескую встречу со старейшим клубом мира
Московское «Торпедо» проведёт товарищескую встречу с самым старым футбольным клубом мира — «Шеффилдом». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:32
Футбол
Экс-гендиректор «Спартака» считает Айртона рисковым приобретением
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал новость о подписании контракта с бразильским защитником Айртоном Лукасом.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол
Булатов приехал на заседание совета директоров «Спартака»
В Москве сегодня пройдет заседание совета директоров "Спартака" после первого отрезка сезона-2018/19.
Обновлено в 04:47
Футбол
«В центре внимания». Сможет ли «Лестер» оказать сопротивление «Манчестер Сити»?
Сегодня в четвертьфинале Кубка английской лиги лучший клуб сезона-2015/16 «Лестер» сыграет дома с действующим чемпионом страны «Манчестер Сити».
Обновлено в 07:00