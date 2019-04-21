Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборовРБК 18:06

Иск с требованием отменить регистрацию Зеленского в качестве кандидата в президенты поступил в суд всего за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине. Избирательные участки в стране должны открыться в 08:00 (совпадает с московским).
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Суд отклонил иск украинского адвоката о снятии Зеленского с выборов президента

RT на русском18:13

Штаб Зеленского отреагировал на решение суда

Газета.Ru18:24

Суд в Киеве допустил Зеленского к выборам

Коммерсантъ18:03

Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов

Интерфакс16:03

Штаб Зеленского решение суда в его пользу назвал фразой Порошенко «окончательное прощай»

ТАСС18:25

Суд не увидел нарушения в призыве Зеленского покупать билеты на дебаты

РИА Новости18:21

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

РБК18:06
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Футбол

Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в гонке за чемпионство

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после проигранного матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (2:3) и оценил перспективы своей команды в гонке за чемпионство.
Обновлено в 16:52
Экономика

Sankei (Япония): СПГ-проект в Арктике; японский частный бизнес сомневается (Sankei Shimbun)

Российская газовая корпорация «Новатэк» зондирует почву на предмет участия японских «Мицуи» и «Мицубиси» в арктическом СПГ- проекте.
Обновлено в 17:20
Авто

УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России

Обновлено в 09:35
Политика

В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов

Напомним, в субботу адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 14:41
Политика

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Авто

Aston Martin представил юбилейные версии модели Vantage

Чтобы отпраздновать сотрудничество с итальянской компанией, Aston Martin выпускает особую версию своего автомобиля – речь идет о Vantage V12 Zagato Heritage Twins.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Единоборства

Ислам Махачев победил Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149

Боец Ислам Махачев одержал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Политика

Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле

Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Происшествия

Число задержанных в Британии экоактивистов превысило 750

Обновлено в 17:28
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Роман Полански потребовал восстановить его в Американской киноакадемии

Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Обновлено в 17:58
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено в 14:55
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855

В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Культура

Готский папа: как Роберт Смит дал надежду унылым молодым людям

Темный властелин Мало кто (кроме, наверное, самых верных и старых фанатов группы) помнит, что в начале карьеры Смит, один из отцов-основателей субкультуры готов и образец для подражания для предающихся черной меланхолии подростков всех возрастов, обходился вовсе без небрежного макияжа и фирменной всклокоченной шевелюры.
Обновлено в 17:02
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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