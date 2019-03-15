Общество

Суд приостановил строительство завода на берегу БайкалаРИА Новости 04:01

По данным Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района выявлены нарушения.
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Застройщик: в строительство завода на Байкале уже вложено 1,5 млрд рублей

РИА Новости07:42

Что известно о строительстве завода по розливу воды на Байкале

ТАСС06:55

Строительство завода по добыче воды из Байкала приостановлено

Номер один01:47

Протест против завода в Култуке. Главные события недели

ИрСити05:13

Строительство завода на берегу Байкала остановили

Телеканал 360°01:54

Строительство завода на Байкале приостановлено

RT на русском03:27

Приостановлено строительство завода по производству питьевой воды на берегу Байкала

Говорит Москва01:30
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено вчера в 11:12
Политика

В России не проведут авиасалон МАКС в 2019 году

Традиционный Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2019 году в России, причина отмены не уточняется.
Обновлено в 08:31
Футбол

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:14
Происшествия

На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею

Обновлено в 04:38
Происшествия

При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 49 человек

Репосты не остановить 49 человек погибли и 48 ранены из-за стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч.
Обновлено в 06:47
Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Политика

Российский посол отреагировал на критику МИД Белоруссии

Российский посол в Минске Михаил Бабич ответил на критику белорусского МИДа в его адрес, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:19
Происшествия

Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь

Обновлено в 02:25
Происшествия

У брошенной в квартире с мусором девочки нашлись родственники

Обновлено в 08:54
Происшествия

Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.
Обновлено в 06:51
Политика

Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Военных США наказали за справление нужды на памятник в Риге

Обновлено в 08:17
Общество

Юный химик из Красноярска получил подарок от Владимира Путина

Школьник из Красноярска Александр Ременников получил в подарок от президента Владимира Путина набор юного химика, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

Пожар, произошедший в минувшие выходные на складе лакокрасочных изделий на 1-й Магистральной улице в Москве, уничтожил экспонаты научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева.
Обновлено в 06:33
Политика

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика

Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран

Делегация иностранных журналистов из девяти государств прибыла на полуостров с ознакомительным визитом.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Выкинувший с балкона кота уралец получил год колонии

Обновлено в 09:23
Политика

Возле посольства России в Киеве открыли сквер имени Немцова

Обновлено в 08:43
Экономика

Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Украинскую журналистку в Киеве избили за дорогую шубу

Обновлено в 08:18
Политика

США ограничат выдачу виз сотрудникам Международного уголовного суда

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз для въезда в Соединенные Штаты сотрудникам Международного уголовного суда (МУС).
Обновлено в 09:39
Спорт

Паралимпийский комитет России восстановили в правах

Паралимпийский комитет России (ПКР) был официально восстановлен в правах.
Обновлено в 09:02
Политика

Госдеп предупредил о большой акции националистов в Киеве

Госдеп предупредил граждан США о предстоящей масштабной акции националистов в центре Киева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия

В офис ФБК пришли следователь и приставы

Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить "Димона". pic.twitter.com / r2iiu5A8sA — Ilya (@ ilyapahomov) 15 марта 2019 г. Ранее стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова, который объявлен в розыск.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»

В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Политика

В Симферополе прошли шествие и митинг в честь 5-летия Крымской весны

В Симферополе начались праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 06:05
Политика

Анатолий Гагарин покинул мэрию Екатеринбурга

Замглавы ушел по собственному желанию Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин покинул пост.
Обновлено в 09:05
Наука

Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией

Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка

Обновлено в 03:55
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