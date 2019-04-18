Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации ПриватбанкаРБК 07:38

Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства. Такое заключение было принято окружным административным судом Киева по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

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