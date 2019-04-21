Политика
Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»ФАН вчера в 18:38
Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
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Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
Московский Комсомолецвчера в 17:44
Суд в Киеве огласил новое решение по делу Приватбанка в пользу Коломойского
Телеканал 360°вчера в 18:54
Суд в Киеве вынес третье за неделю решение в пользу миллиардера Игоря Коломойского
Эхо Москвывчера в 23:31
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Политика
В еврейской общине Украины увидели сходство страны с Израилем
Москва заявила, что украинские граждане проголосовали за перемены и теперь новому руководству страны нужно понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны.
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявлял ранее, что Рада планирует вынести на голосование законопроект о языке 25 апреля.
Обновлено в 15:04
Политика
Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах
Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
Обновлено в 12:59
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
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Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика
Порошенко отреагировал на данные экзитполов словами о Черчилле и Путине
Выступая в своем избирательном штабе, Порошенко прокомментировал результаты экзитполов, по результатам которых 72–73% набрал Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Возле аэропорта Шри-Ланки удалось обезвредить еще одну бомбу
Вблизи международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал News 1st со ссылкой представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:58
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине
Обновлено в 07:27
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".
Обновлено в 14:55
Политика
Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко
О втором туре президентских выборов высказался премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 15:27
Политика
Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом
Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Авто
Продажи новых люксовых автомобилей в РФ упали на 19%
По два новых автомобиля сегмента Luxury приобрели жители в 11-ти субъектах РФ, по одному – еще в 14-ти.
Обновлено в 11:00
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал как футболист
Обновлено в 09:26
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Общество
В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 10:32
Общество
«Ашан» в столичном ТЦ «Авиапарк» приостановил продажу алкоголя из‑за Вербного воскресенья
Посетители гипермаркета «Ашан» в московском торговом центре «Авиапарк» столкнулись с тем, что в выходные магазин приостановил продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья, сообщает «Открытые медиа».
Обновлено в 14:22
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины
Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.
Обновлено в 08:01
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи
По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми
Эсминец типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) ВМС США в воскресенье прибыл в порт грузинского города Батуми (Аджарская АР).
Обновлено в 11:03