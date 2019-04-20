Политика

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»ФАН 18:38

Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
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Суд в Киеве огласил новое решение по делу Приватбанка в пользу Коломойского

Телеканал 360°18:54

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

ФАН18:38

Суд встал на сторону Коломойского в деле о «Приватбанке»

Народные новости19:57

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

Московский Комсомолец17:44

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Газета.Ru16:06
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Политика

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
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Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
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Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено в 13:19
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Эксперты назвали главные составляющие аптечки дачника

Эксперты рассказали о главных составляющих аптечки дачника после начала сезона.
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Интернет

Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 8

Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8 летом текущего года.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
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Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

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Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Ожесточенные бои начались в районе аэропорта Триполи

Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Наука

Физики могут найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере

Обновлено в 01:35
Наука

Находки в пещере Сарадж-Чуко рассказали о жизни кавказских неандертальцев

В пещере Сарадж-Чуко в горах Приэльбрусья в 2016 году была обнаружена стоянка неандертальцев.
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Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
Хоккей

Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»

"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
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Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
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Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Новая ступень корпоративной культуры госслужащих

На прошедших недавно VII Васильевских чтениях, посвященных новым вызовам для бюджетной системы России, прозвучал тезис, что сегодня в госсекторе не хватает универсальных специалистов, владеющих знаниями в смежных отраслях.
Обновлено в 19:33
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Авто

Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4

Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере

Со слов Кедми, американцы ошибаются, когда планируют космическую войну против Москвы. По версии политолога, Россия опережает Вашингтон.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Транспорт

В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права

В ГИБДД намерены изменить порядок приёма теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 08:27
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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