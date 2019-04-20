Политика

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»ФАН 18:38

Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
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Украинский суд принял решение по делу «Приватбанка» в пользу Коломойского

Взгляд.ру21:52

Суд в Киеве огласил новое решение по делу Приватбанка в пользу Коломойского

Телеканал 360°18:54

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

Московский Комсомолец17:44

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

ФАН18:38

Суд встал на сторону Коломойского в деле о «Приватбанке»

Народные новости19:57

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Газета.Ru16:06
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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.
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Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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Полицейские устроили массовую драку в Москве

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Общество

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе

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Общество

Умерла советский и российский фотограф Галина Кмит

Галина Кмит родилась в 1931 году в Одессе. Она заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
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Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

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Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
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Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
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Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
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Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
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Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
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Футбол

Дубль Песегова в матче с «Чертаново» вывел «Сочи» на второе место ФНЛ

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Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Хоккей

Как выглядели звезды российского хоккея в детстве

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Футбол

Потасовка игроков «Зенита» и «Краснодара» попала на видео

Игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» устроили перепалку во время матча чемпионата России.
Обновлено в 19:36
Общество

Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг

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Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
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Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
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Культура

В США умерла исследовательница потусторонней жизни

Обновлено в 05:53
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Израиль испытал ракеты против С-300

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Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»

"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
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Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
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Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
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Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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