Политика
Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»ФАН 18:38
Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
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Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Происшествия
СМИ сообщили о неполадках при испытании двигателей корабля Crew Dragon
Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Общество
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе
По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Общество
Умерла советский и российский фотограф Галина Кмит
Галина Кмит родилась в 1931 году в Одессе. Она заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Обновлено в 11:28
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Музыка
Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Футбол
Дубль Песегова в матче с «Чертаново» вывел «Сочи» на второе место ФНЛ
В игре с "Чертаново" южане пропустили уже на 4-й минуте, но очень быстро Евгений Песегов сравнял счёт ударом с углового, и он же отличился после перерыва, вырвав победу для "Сочи" (2:1). Команда уже вторая, на очко впереди "Томи".
Обновлено в 09:01
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Хоккей
Как выглядели звезды российского хоккея в детстве
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Потасовка игроков «Зенита» и «Краснодара» попала на видео
Игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» устроили перепалку во время матча чемпионата России.
Обновлено в 19:36
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Культура
В США умерла исследовательница потусторонней жизни
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300
Обновлено в 04:30
Хоккей
Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»
"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48