Политика

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»ФАН вчера в 18:38

Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
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Суд в Киеве огласил новое решение по делу Приватбанка в пользу Коломойского

Телеканал 360°вчера в 18:54

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Газета.Ru07:21

Суд в Киеве вынес третье за неделю решение в пользу миллиардера Игоря Коломойского

Эхо Москвывчера в 23:31

Украинский суд принял решение по делу «Приватбанка» в пользу Коломойского

Взгляд.рувчера в 21:52

НБУ обжалует решение суда об отмене личного поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

Коммерсантъ09:00

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

ФАНвчера в 18:38

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

Московский Комсомолецвчера в 17:44
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Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 13:09
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку

Обновлено в 13:05
Происшествия

Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взято под усиленную охрану.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Поклонники поздравляют Екатерину Архарову с беременностью

Обновлено вчера в 13:31
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика

Порошенко надеется на «мудрость украинского народа»

Обновлено в 08:46
Политика

Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского

Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины

Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание, сообщила его жена Ирина Лукьянова в Facebook.
Обновлено в 07:28
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛ

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и ее пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в это время шла пасхальная служба.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.
Обновлено в 08:43
Политика

Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии

Обновлено в 11:55
Технологии

Баг в Dota 2 позволяет моментально доставить Gem в любую точку карты

Обновлено в 11:05
Баскетбол

«Зелена-Гура» проиграла «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги

«Зелена-Гура» потерпела поражение от «Цмоки-Минск» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 78:80.
Обновлено в 13:07
Экономика

Капитальный счет

Депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы целый комплекс мер, которые должны ускорить завершение строительства проблемных объектов.
Обновлено в 11:26
Политика

Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Лавров объяснил, почему в 2014 году Россия признала выборы на Украине

В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в 2014-м году российская сторона признала президентские выборы на Украине, так как ставший главой государства Петр Порошенко обещал в короткие сроки разрешить конфликт в стране.
Обновлено в 07:38
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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