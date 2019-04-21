Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»ФАН вчера в 18:38

Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

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