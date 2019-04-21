Политика
Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»ФАН вчера в 18:38
Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
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Суд в Киеве огласил новое решение по делу Приватбанка в пользу Коломойского
Телеканал 360°вчера в 18:54
Суд в Киеве вынес третье за неделю решение в пользу миллиардера Игоря Коломойского
Эхо Москвывчера в 23:31
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
Московский Комсомолецвчера в 17:44
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Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства.
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Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
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Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
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Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
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Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку
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Обновлено вчера в 19:18
Политика
Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану
Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взято под усиленную охрану.
Обновлено в 12:49
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Шоу-бизнес
Поклонники поздравляют Екатерину Архарову с беременностью
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
Порошенко надеется на «мудрость украинского народа»
Обновлено в 08:46
Политика
Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского
Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание, сообщила его жена Ирина Лукьянова в Facebook.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛ
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и ее пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в это время шла пасхальная служба.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.
Обновлено в 08:43
Политика
Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии
Обновлено в 11:55
Баскетбол
«Зелена-Гура» проиграла «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги
«Зелена-Гура» потерпела поражение от «Цмоки-Минск» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 78:80.
Обновлено в 13:07
Экономика
Капитальный счет
Депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы целый комплекс мер, которые должны ускорить завершение строительства проблемных объектов.
Обновлено в 11:26
Политика
Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Лавров объяснил, почему в 2014 году Россия признала выборы на Украине
В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в 2014-м году российская сторона признала президентские выборы на Украине, так как ставший главой государства Петр Порошенко обещал в короткие сроки разрешить конфликт в стране.
Обновлено в 07:38